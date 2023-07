Départ en vacances : quelles sont les prévisions de Bison Futé pour ce week-end ?

En plein cœur de l’été, le trafic routier des voyageurs sera encore chargé pour ce week-end, selon les prévisions de Bison Futé. La circulation sera difficile dans tout l’Hexagone dans le sens des départs dès ce vendredi 21 juillet.

Un conseil : anticiper vos déplacements afin d’éviter les heures de pointes sur les gros axes routiers. Les prévisions de Bison Futé pour ce week-end ont fait état d’une circulation difficile à prévoir dans tout l’Hexagone ce week-end dans le sens des départs.

Pour les automobilistes qui vont prendre la route ce vendredi, la circulation dans le sens des départs sera difficile dans toute la France.

Bison Futé recommande aux conducteurs de quitter l’Ile-de-France avant 6h, d’éviter l’autoroute A13 entre Paris et Caen de 9h à 14h et d’éviter l’autoroute A10 reliant Orléans à Tours entre 7h et 13h. Le centre national d'information routière a également indiqué que l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera complexifié par une circulation dense de 15h à 19h.

Dès samedi, Bison Futé a classé la journée en rouge dans le sens des départs dans l’ensemble de l’Hexagone, c’est-à-dire que la circulation sera très difficile sur tout le territoire sur la route des vacances.

Le site de référence sur le trafic routier a recommandé, comme la veille, de traverser l’Ile-de-France avant 6h ce samedi. Il a aussi préconisé d’éviter l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux de 8h à 17h et d’éviter l’autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne de 8h à 17h.

Bison Futé a aussi recommandé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange toute la journée ce samedi. Enfin, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera perturbé par une circulation très difficile de 9h à 18h.