Météo : jusqu’à quand la canicule va-t-elle durer ?

Alors que l’Europe fait face à un dôme de chaleur qui concerne l’ensemble des pays méditerranéens, y compris la France, les températures sont montées d’un cran dans l’Hexagone dépassant parfois les 40 °C. Cet épisode caniculaire devrait se poursuivre durant les prochains jours, mais jusqu'à quand ?

Depuis lundi 17 juillet, le sud de la France fait face à des températures très élevées. Cet épisode caniculaire est en effet dû à un dôme de chaleur s’installant en Méditerranée. Il s’agit «d’un blocage anticyclonique, une zone fermée de hautes pressions qui emprisonne de l’air chaud à tous les étages de l’atmosphère», comme l’explique Météo-France.

Et ces températures estivales se sont envolées ce mardi 18 juillet, le mercure ayant dépassé les 40 °C dans certaines région du sud. On a alors enregistré 40,7 °C à Pila-Canal en Corse, 40,7 °C au Luc dans le Var et 40,2°C aux Mayons, toujours dans le Var.

Pour autant, cet épisode caniculaire devrait se poursuivre dans les prochains jours, essentiellement dans le Var et la Corse, où «la barre des 35 °C à 36 °C sera encore localement atteinte». Selon Météo-France, cette forte chaleur devrait rester en place au moins jusqu’au dimanche 23 juillet prochain.

Une fin de semaine très chaude dans l'ensemble de l'hexagone

Ce jeudi 20 juillet, le thermomètre devrait ainsi rester nettement dans le rouge avec des températures très élevées. Ainsi, selon les prévisions de Météo-France, «il fera encore 34 °C à 37 °C sur les régions méditerranéennes et en moyenne vallée du Rhône, et encore localement 37 °C à 39 °C en Provence et en Corse». Dans le nord, les maximales seront comprises entre 25 °C et 31 °C.

Toutefois, le mercure devrait commencer à baisser vendredi 21 juillet, notamment sur la Côte d’Azur où les températures minimales devraient être comprises entre 23 °C et 26 °C. Dans le nord, les maximales devraient être entre 22 °C et 27 °C tandis que dans le Sud-Est, elles devraient atteindre les 32 °C.