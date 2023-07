JO 2024 : accessibilité, travaux, flux de voyageurs... Les transports franciliens en ébullition à un an de l'événement

Un an jour pour jour avant le début des JO de Paris 2024, l’Ile-de-France se prépare à accueillir des millions de voyageurs. Pour mener à bien ce défi, les organisations en charge des travaux du réseau ont mis l’accent sur l’accessibilité et le développement d’itinéraires de substitution.

La région se veut optimiste avec un plan de route respectant les délais initialement fixés. Face à l’afflux massif de touristes prévu lors des Jeux Olympiques de Paris, fixés du 26 juillet au 11 août 2024, les organisations en charge des travaux lié au transport dans la région capitale ont prévu divers aménagements dont des itinéraires de substitution en cas de trafic surchargé.

«On a fait le plus gros du travail en élaborant les plans de transport. Pour la quasi-intégralité des sites olympiques, on va avoir plusieurs lignes de transport. On va avoir 7 millions de spectateurs présents en France pour les Jeux Olympiques et 4 millions pour les Jeux Paralympiques», a expliqué Laurent Probst, le directeur général d’Ile-de-France Mobilités, à CNEWS.

Au-delà des itinéraires bis, l’autorité organisatrice de la mobilité pour la région a aussi misé sur un renforcement des offres de transport l’été prochain.

«Dans les transports en commun, par rapport à un jour normal d’été, on va proposer 15% d’offres en plus pour les spectateurs. On a estimé que la fréquentation dans les transports sera égale à un jour normal hors vacances scolaires. Pour les JO, on va avoir des journées avec 55 événements», a abondé le patron d’Ile-de-France Mobilités.

Ce dernier a ajouté que des renforts sont prévus en cas de forte affluence sur les principaux sites accueillant les épreuves des Jeux.

«Le flux maximal attendu autour du Stade de France ira jusqu’à 60.000 spectateurs par heure, soit 1.000 spectateurs par minute. On prévoit des renforts d’offres avec des trains et des métros supplémentaires, mais aussi des renforts de présence humaine avec 5.000 agents supplémentaires déployés par rapport à un temps normal», a assuré Laurent Probst.

les travaux de voirie «finalisés au 15 juin 2024»

Jacques Baudrier, l’adjoint à la mairie de Paris en charge de la construction publique et du suivi des chantiers, a confirmé que tous les travaux de voirie de la ville «seront finalisés au 15 juin».

Il a listé l’ensemble des travaux en cours concernant les transports en commun dans la capitale afin de faciliter les transports de spectateurs lors des JO 2024.

«Pour les transports en commun à Paris, le chantier principal est le Grand Paris Express avec le prolongement de la ligne 14 du métro vers l’aéroport d’Orly et vers Saint-Denis. L’autre grand chantier est le prolongement du tramway T3b de la Porte d’Asnières jusqu’à la Porte Dauphine. Pour le prolongement du RER E à l’ouest de la capitale, la maitrise d’ouvrage SNCF est en retard mais notre tramway à nous ne l’est pas», a détaillé Jacques Baudrier.

Il a néanmoins noté une exception concernant le respect du délai de livraison sur l’un des axes du transport ferroviaire. «Le seul chantier en retard en ce moment est celui de la SNCF concernant le projet Eole à l’ouest de Paris avec le prolongement du RER E», a regretté ce dernier.

«l’assurance d’avoir les meilleurs JO en termes de transport»

Reliant la mairie de St-Ouen à Olympiades, la ligne 14 du métro parisien a un intérêt primordial afin de permettre aux autorités françaises de proposer un itinéraire de voyage secondaire en cas d’incident sur un axe ferroviaire.

«La ligne 14 est majeure pour les JO car elle sera un plan B en cas de difficulté sur le RER B et le RER D. Avec la ligne 14, nous avons l’assurance d’avoir les meilleurs JO en termes de transport. L’opérateur RATP nous a assuré qu’ils seront à l’heure pour la fin des travaux en juin 2024», a expliqué le patron d’Ile-de-France Mobilités.

Ce dernier a ensuite chiffré ce projet de prolongement de la ligne inclus dans le cadre du Grand Paris Express, bien plus coûteux qu’une opération de ce type sur une ligne de tramway. «Pour les travaux de la ligne 14, c’est trois milliards d’euros inclus dans le budget de la société du Grand Paris. Le tramway, c’est plusieurs centaines de millions d’euros donc le coût de ces chantiers est très variable», a précisé Jacques Baudrier.

Une application dédiée pour orienter les touristes étrangers

Autre point développé à l’occasion des JO 2024 : le service d’accompagnement des voyageurs, notamment des touristes venus de l’étranger.

«On a travaillé à l’orientation des spectateurs, pas seulement avec des agents sur les sites mais aussi avec une application spéciale dédiée aux transports pendant les JO. Cette application sera déclinée dans plusieurs langues et va permettre d’orienter les spectateurs vers le trajet le plus confortable pour se rendre sur les sites. Cette application va aussi informer les spectateurs en temps réel des perturbations et changer le trajet en les orientant vers un plan B», a dévoilé Laurent Probst.

l’accessibilité renforcée pour les handicapés

L’accent a également été mis sur une meilleure accessibilité pour le public handicapé. «Toutes les gares qui desservent les Jeux Olympiques seront accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. On va offrir à ces spectateurs un service VIP avec des navettes partant depuis chaque grande gare parisienne vers chacun des sites Olympiques en les déposant au plus près de ces derniers», a détaillé le directeur général d’Ile-de-France Mobilités.

Pour dissiper l’ensemble des doutes sur l’avancée des travaux en vue des JO 2024, le Comité International Olympique (CIO) a fait part de sa satisfaction il y a quelques semaines.

«Le CIO est venu nous voir pour faire une revue des transports début juillet et le CIO a été satisfait de l’avancement de la préparation dans les transports tous confondus, pour les spectateurs comme pour les accrédités», a conclu Laurent Probst.