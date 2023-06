Arabie saoudite : l’incroyable avion du club d'Al-Hilal d’une valeur de 200 millions d’euros (vidéos)

Les joueurs du club d’Al-Hilal (Arabie saoudite) disposent d’un avion grand luxe pour effectuer leur déplacement. L’appareil est estimé aux alentours de 200 millions d’euros.

Un véritable «palace» volant. Pour ses déplacements, le club saoudien d’Al-Hilal utilise un Boeing 747-400 qui est loin d’être comme les autres. D’une capacité de 400 passagers, l’appareil a été complétement réaménagé en un avion tout confort et grand luxe. Ancien joueur de la formation basée à Riyad, l’attaquant nigérian Odion Ighalo a posté sur les réseaux sociaux des images pour le moins impressionnantes de l’avion.

L'avion utilisé par le club d'Al-Hilal pour ses déplacements





Il s'agit d'un Boeing 747-400, dont le coût est de 200M€.





L'engin a été aménagé avec des sièges de luxe, une salle à manger, et même un trône en or ! pic.twitter.com/9DCcmrsxPL — Vibes Foot (@VibesFoot) June 25, 2023

Évalué à plus de 200 millions d’euros et affrété par le prince Alwaleed bin Talal, qui est un fervent supporteur de l’équipe, il comporte notamment de vastes salons, une grande salle à manger ultramoderne, des espaces privatifs et de détente et même un trône en or. Dans la vidéo, le joueur lui-même est époustouflé par ce qu’il a sous les yeux.

L’appareil sera utilisé par le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, qui a quitté Chelsea pour s’engager avec Al-Hilal, tout comme le milieu de terrain portugais Ruben Neves, qui vient de rejoindre l'équipe saoudienne. Mais pas par Lionel Messi, qui a finalement décliné l’offre du club de la Saudi Pro League, pour rejoindre l’Inter Miami aux Etats-Unis.