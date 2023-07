Météo : températures, précipitations… Quels sont les scénarios probables pour les trois mois prochains ?

Après un mois de juin très chaud et un début de juillet nuageux, Météo-France a dévoilé ses prévisions pour les trois mois à venir. Si les températures devraient être plus chaudes que les normales de saison, les précipitations devraient être présentes.

Comme chaque mois, Météo-France a dévoilé, mardi 27 juin dernier, ses scénarios probabilistes concernant les grandes tendances pour les mois de juillet, août et septembre. S’il n’est évidemment pas possible de savoir le temps qu’il fera durant ces trois prochains mois avec précision à l'avance, ce «bulletin des tendances à trois mois» aide toutefois à comprendre les scénarios qui se dessinent.

Et pour l’institut météorologique, les trois prochains mois devraient présenter «des conditions plus chaudes que la normale sur l’ensemble du territoire français et plus humides que la normale au sud, des Pyrénées au bassin méditerranéen».

Par ailleurs, des situations dites «perturbées» devraient survenir. Elles devraient être «plus nombreuses que la normale sur le bassin méditerranéen». Dans le même temps, les conditions anticycloniques devraient être plus fréquentes que la normale du côté des îles Britanniques (Grande-Bretagne et Irlande) à la mer Baltique.

Si le phénomène «El Nino» poursuit sa mise en place sur le Pacifique équatorial, son évolution ne devrait pas affecter les conditions climatiques en Europe, du moins pour le trimestre prochain.

Des températures plus chaudes que les normales

Concernant les températures pour juillet, août et septembre, celles-ci ont 60% de chances d’être plus chaudes que les normales de saison sur l’ensemble de la France. «Ce scénario chaud est d’ailleurs également privilégié de l’Europe occidentale au bassin méditerranéen et, avec un signal moins affirmé, sur l’Europe centrale. Aucun scénario n’est privilégié de la Scandinavie à la Russie», a estimé Météo-France.

L’institut météorologique a d’ailleurs rappelé, vendredi dernier, que la France a connu son deuxième mois de juin le plus chaud et la période a également été marquée par une activité orageuse importante.

«Le mois de juin 2023 se classe au deuxième rang des mois de juin les plus chauds sur la période 1900-2023 derrière juin 2003», a souligné l'établissement public dans son bilan. La température moyenne à l'échelle de la France était de 21,6 °C en juin cette année, contre 22,4 °C en juin 2003, a précisé Météo-France à l'AFP.

Un trimestre plus humide

Pour le trimestre prochain, Météo-France s’attend à «un scénario plus humide que la normale en France, des Pyrénées aux régions méditerranéennes et à la Corse, en lien avec des conditions perturbées plus fréquentes sur l’ensemble du bassin méditerranéen».

L'établissement public signale par ailleurs qu’«un scénario plus humide que la normale ne signifie pas forcément de grandes quantités de précipitations ni l’arrêt de la sècheresse présente dans de nombreuses régions».

Pour l’heure, aucun scénario ne se distingue dans le nord de la France à ce stade hormis aux abords des îles de la Baltique où les précipitations devraient être rares.