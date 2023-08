Liquidation judiciaire d’Air Antilles et d'Air Guyane : quelles sont les compagnies aériennes qui ont déposé le bilan ?

Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, a décidé, ce mercredi 2 août, de placer Air Antilles et Air Guyane en liquidation judiciaire. Une situation déjà connue par d’autres compagnies aériennes qui ont déposé le bilan ces dernières années.

Le groupe Caire a décidé, ce mercredi 2 août, de placer en liquidation judiciaire ses deux compagnies aériennes Air Guyane et Air Antilles avec poursuite d’activité de deux mois. La décision a été prononcée par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.

Elle est jugée «satisfaisante» par l’avocat du syndicat des pilotes en grèves, Me Rudy Ouakrat, et devrait permettre «de trouver un repreneur (à la compagnie) pour qu’elle puisse être gérée convenablement».

Le cas échéant, Air Antilles et Air Guyane, devraient déposer le bilan. Cette situation a déjà été connue par d’autres compagnies aériennes ces dernières années. Et celles-ci, incapables de trouver des solutions, ont dû laisser leurs avions cloués au sol.

Level Europe

Parmi les compagnies aériennes ayant pris la décision de cesser leur activité figure Level Europe, une compagnie aérienne autrichienne appartenant à Vueling. Celle-ci opérait des vols court-courriers vers 18 destinations européennes à partir de l’aéroport néerlandais d’Amsterdam Schipol.

Après deux ans d’existence, Level Europe a dû déposer son bilan le 18 juin 2020, gravement touchée par la pandémie de Covid-19. Au moment de son immobilisation, Level Europe disposait d’une flotte composée de 6 avions, deux Airbus A320-200 et quatre Airbus A321-2000.

SunExpress Deutschland

Le 23 juin 2020, la compagnie aérienne SunExpress Deutschland a cessé toutes ses activités et a été liquidée de manière ordonnée, dix ans après sa fondation. Filiale de SunExpress, une co-entreprise de Turkish Airlines et Lufthansa, SunExpress Deutschland desservait 48 destinations dont la Grèce, l’Italie, la Norvège, l’Espagne, le Maroc, la Turquie et les Etats-Unis.

Tout comme Level Europe, SunExpress Deutschland a été affectée par la crise sanitaire la forçant à déposer le bilan. Sa flotte se composait de 20 avions : sept Airbus A330-200, opérés par Eurowings, et treize Boeing 737-800. SunExpress Deutschland comptait au total 1.200 salariés.

Wings of Lebanon

Après la dégradation de sa situation économique en pleine période de Covid-19, la compagnie aérienne libanaise privée Wings of Lebanon a annoncé la fin de ses opérations le 26 août 2020.

La compagnie ne disposait que d’un seul avion, un Boeing 737-700 avec une capacité de 148 passagers, qui répondait aux pics saisonniers. Elle desservait notamment l’Allemagne, la Géorgie, la Turquie et la Suède. Durant ses opérations, Wings of Lebanon louait également des avions Airbus et Boeing ainsi qu’un équipage. Le seul avion exploité par la compagnie aérienne a été restitué au bailleur.

Atlantis European Airways

Après plus de 20 ans d’existence, la compagnie arménienne Atlantis European Airlines a dû cesser ses activités le 20 février 2021 en raison du Covid-19. Elle effectuait des vols entre Erevan et l’Europe.

Sa flotte se composait de trois Airbus A320-200 et un Boeing 737-500.

Thomas Cook Airlines Balearics

Après l’effondrement de l’entreprise mère, Thomas Cook, le 23 septembre 2019, la compagnie aérienne espagnole Thomas Cook Airlines Balearics a été déclarée insolvable en décembre de la même année.

Néanmoins, après deux ans de résistance, la compagnie a finalement été liquidée en janvier 2021. La flotte de Thomas Cook Airlines Balearics se composait de six avions Airbus A320-200.