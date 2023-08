Vacances d'été : Bison Futé voit noir ce samedi dans le sens des départs

Pour ce premier week-end d’août, la circulation promet d'être à nouveau compliquée sur les routes. Si Bison Futé voyait rouge vendredi, le centre national d'information routière prévoit un samedi noir dans toute la France dans le sens des départs.

Un samedi qui s’annonce extrêmement chargé sur les routes de l’Hexagone. Comme chaque année, le premier week-end du mois d’août sera marqué par un important trafic routier sur les principaux axes de circulation du pays.

Les prévisions de Bison Futé pour samedi

La circulation sera extrêmement difficile (classée noire) dans le sens des départs ce samedi dans l’ensemble du pays, alerte Bison Futé. Concernant les retours, l’organisme a prévu une circulation difficile sur l’ensemble du territoire français.

© Bison Futé

Concernant les départs, Bison Futé conseille d’éviter les autoroutes A7 entre Lyon et Orange, A9 entre Montpellier et Narbonne, A10 entre Orléans et Bordeaux, A63 entre Bordeaux et Bayonne ainsi que A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier dès le début de matinée. Il recommande aussi de ne pas circuler en Ile-de-France entre 6h et 13h.

Bison Futé préconise enfin d’éviter l’autoroute A20 reliant Limoges à Brive-la-Gaillarde entre 11h et 17h, la N165 de 11h à 20h entre Nantes et Quimper tout comme le tunnel du Mont-Blanc vers l’Italie de 11h à 16h.

Pour les retours, l’organisme recommande de traverser l’Ile-de-France avant 14h et de ne pas circuler sur la N205 menant à la France via le tunnel du Mont-Blanc entre 12h et 22h. Bison Futé conseille enfin d’éviter l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon de 9h à 18h et l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange de 9h à 17h.

Les prévisions de Bison Futé pour dimanche

Le centre national d'information routière prévoit une circulation difficile dans toute la France dans le sens des départs pour ce dimanche. Il conseille de quitter l’Ile-de-France et les grandes métropoles avant 8h et de ne pas emprunter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 13h à 19h.

© Bison Futé

L’organisme précise que l’accès à l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc sera délicat entre 10h et 17h. Il conseille d’éviter l’autoroute A71 à hauteur de Clermont-Ferrand de 11h à 17h et l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne de 8h à 14h. Enfin, les routes seront chargées sur l’autoroute A10 entre Orléans et Tours entre 7h et 12h, tout comme sur le même axe routier à hauteur de Bordeaux entre 17h et 20h.