JO 2024 : la circulation fortement perturbée dans le centre de Paris à cause des épreuves tests

A l’heure où se déroulent la Coupe du Monde du tir à l’arc aux Invalides et l’épreuve du triathlon, transformée en duathlon après l’annulation de la natation, la circulation dans le centre de Paris est perturbée ce dimanche 20 août. Des restrictions ont été mises en place.

Il est possible de rencontrer des bouchons au centre de la Ville Lumière. A un an du début des JO 2024 à Paris, la capitale française poursuit sa préparation avec des épreuves tests.

En effet, ce dimanche 20 août, ce sont la 4e étape de Coupe du Monde de tir à l’arc ainsi que les «test events» du triathlon, transformé en duathlon après l’annulation de l’épreuve de natation en raison de la pollution de l’eau de la Seine, qui ont lieu au centre de Paris.

#JOP2024 | Épreuves test de triathlon et para triathlon du 17 au 20 août entre le pont Alexandre III et le pont de l’Alma



modification de la circulation et périmètre des épreuves en place.



Retrouvez toutes les infos pratiques ici https://t.co/TzzIRx4TxH pic.twitter.com/VdjWvcwkjC — Préfecture de la région d’Île-de-France (@Prefet75_IDF) August 15, 2023

Par conséquent, et pour le bon déroulement des épreuves, la Ville a mis en place certaines restrictions pour que les rues puissent «s'adapter afin d'accueillir ces compétitions» lors de l’événement qui se déroulera du 26 juillet au 11 août 2024.

«Des perturbations en termes de circulation et de stationnement sont à prévoir sur certains axes présents dans les périmètres de compétition», a averti la Ville de Paris.

Périmètre rouge d’interdiction à la circulation des 4 roues motorisées

Ainsi, un périmètre rouge d’interdiction à la circulation des 4 roues motorisées a été activé pour la journée du 20 août de 5h à 14h. «Une dérogation à destination des riverains et des professionnels (pour des accès chantiers ou des livraisons) sera possible en dehors des heures de compétition, sur présentation d’un justificatif de type pièce d’identité ou justificatif de domicile pour les riverains véhiculés, d'une lettre de mission ou d'un bon de commande pour les accès chantiers ou les livraisons».

De plus, «l’accès à la circulation des véhicules pour des soins médicaux, les urgences médicales et interventions pompiers sera possible dans le périmètre rouge durant toute la période», a ajouté la Ville de Paris.

Les circulations piétonnes maintenus

A l’inverse des 4 roues motorisées, les riverains peuvent se rendre dans tous les périmètres de compétition «grâce à la mise en place de points d'entrée spécifiques pour les piétons (fermés systématiquement 30 minutes avant les courses)».

De ce fait, après chaque compétition, «les points d'entrée réservés aux piétons et les barrières situées sur des intersections seront libérés sous deux heures», a noté la Ville de Paris.

Aussi, la navigation sur la Seine était arrêtée ce dimanche 20 août de 2h à 11h du matin. Par ailleurs, les vélos et les deux roues pourront circuler normalement. En revanche, il faut s’attendre à des déviations sur le réseau de bus. Pour cette journée, ce sont les lignes de bus 28, 32, 39, 42, 45, 52, 63, 68, 69, 72, 73, 80, 83, 84, 87, 93 et 94 qui sont déviées ou limitées, selon la RATP.