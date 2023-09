Manuel Bompard : «l'abaya n'est pas un signe religieux»

«L'abaya n'est pas un signe religieux», a déclaré ce mardi dans La Grande Interview de CNEWS et Europe 1 Manuel Bompard, coordinateur LFI et député des Bouches-du-Rhône.

Alors que la décision du Conseil d'Etat est attendue ce jeudi sur l'interdiction de l'abaya, Manuel Bompard a rappelé sur CNEWS la position de la France Insoumise sur ce sujet qui fait débat depuis plusieurs jours.

«Depuis des semaines, on mélange et on amalgame l'abaya, le voile et parfois même la burqa», a-t-il souligné, précisant que l'abaya est une robe longue.

Et de poursuivre : «je considère et je ne suis pas le seul à l'avoir dit que l'abaya n'est pas un signe religieux». «Ce n'est pas seulement mon point de vue, c'était y compris le point de vue de l'Etat et du ministère de l'Education nationale avant sa dernière prise de position», a-t-il martelé.

Depuis la rentrée ce lundi 4 septembre, le port de l'abaya ou du qamis est interdit au sein des établissements scolaires. Une décision qui suscite le débat et divise au sein même de la gauche.

Saisi par l’association Action Droits des Musulmans (ADM) pour faire suspendre l’interdiction, qu'elle considère comme une «atteinte à l'éducation» et «à la vie privée», le Conseil d’Etat doit rendre sa décision dans la journée.