«Il manquait des vrais Français à la table» : Yann Arthus-Bertrand regrette le manque de diversité lors du dîner de Charles III à Versailles

Le Château de Versailles a accueilli, ce mercredi 20 septembre, le couple royal britannique Charles III et Camilla et plus de 150 convives, dont le photographe Yann Arthus-Bertrand, dans le cadre d’un somptueux dîner dans la galerie des Glaces. Mais le réalisateur a regretté l’absence des «vrais Français à la table».

Pour leur première journée en France, à l’occasion d’une visite d’État de trois jours, le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, ont dîné, avec plus de 150 convives, dans la galerie des Glaces du Château de Versailles.

Une ambiance conviviale, un décor magique et un festin délicieux… Ce patrimoine français datant de l’époque des Rois de France avait tout pour séduire le couple royal britannique et les invités présents dont l’acteur anglais Hugh Grant, le chanteur Mick Jagger, l’actrice française Charlotte Gainsbourg et le photographe et réalisateur français Yann Arthus-Bertrand.

Bien que la soirée ait été «sympathique», Yann Arthus-Bertrand a pointé, dans les colonnes du Parisien ce jeudi 21 septembre, le manque de diversité. En effet, le photographe a regretté l’absence des «vrais Français» autour de cette liste VIP.

«Ce genre d’événement devrait être plus ouvert»

«Il manquait des vrais Français comme un boulanger, un postier, un conducteur de train qui relie la France à l’Angleterre (…). Ce genre d’événement devrait être plus ouvert, c’est un peu dommage que les participants ne soient que des gens pas si étonnés que ça finalement et que les Français n’en profitent pas alors que ça leur appartient aussi», a-t-il expliqué.

Si ce dîner a eu lieu au Château de Versailles, c’est notamment en raison d’une demande faite par le roi Charles III lui-même puisqu’il était sensible à l’idée «de marcher dans les pas de sa mère», comme l’a souligné le palais présidentiel de l’Élysée.

Durant cette soirée, les invités ont pu déguster une entrée de fruits de mer préparée par Anne-Sophie Pic, seule cheffe française triplement étoilée pour son restaurant parisien «La Dame de Pic», de la volaille de Bresse minutieusement préparée par le grand chef cuisinier Yannick Alléno et une note sucrée signée Pierre Hermé nommée «Ispahan».

«Il y avait quelque chose de très théâtral, tout était délicieux. Le vin était un bordeaux de 2004, un Mouton Rothschild dont le roi avait lui-même fait le dessin il y a très longtemps. On ne peut pas faire plus !», a indiqué Yann Arthus-Bertrand.