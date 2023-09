Visite de Charles III en France : Emmanuel Macron critiqué en Angleterre pour ce geste

À leur arrivée en France, le roi Charles III et la reine Camilla ont rencontré le couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron au pied de l’Arc de triomphe. Durant ces retrouvailles, le chef de l’État s’est permis de toucher le monarque britannique, un geste interdit par le protocole royal et qui n’est pas passé inaperçue auprès des Anglais.

«Don’t touch !» (Ne pas toucher). Ce mercredi 20 septembre, le roi d’Angleterre Charles III et son épouse la reine Camilla ont entamé une visite d’État de trois jours en France. Accueillis par la Première ministre Elisabeth Borne à l’aéroport d’Orly, le couple royal s’est ensuite dirigé vers l’Arc de triomphe où Emmanuel et Brigitte Macron l’attendaient.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’État s’est permis de serrer le bras droit du monarque, en haut des Champs-Élysées. Ce geste, interdit dans le protocole royal et qui fait partie des 6 erreurs à ne pas faire devant le roi et la reine, est en effet considéré comme un manque de respect envers la famille royale.

Comme l’a rappelé CNEWS, dans l'Histoire, les monarques devaient leur place et leur pouvoir à Dieu, ils étaient d'ailleurs considérés comme sa représentation sur Terre. Cela les rendait donc intouchables, ainsi que les membres de leur famille, puisqu'ils étaient considérés comme des êtres divins.

Un «crime de lèse-majesté»

Ainsi, ce «crime de lèse-majesté» n’a pas échappé aux objectifs des caméras présentes sur place, et surtout pas à celle de la BBC. Et cette dernière n’a pas manqué d’épingler le président de la République dans son live.

En effet, si le média britannique n’a fait aucun commentaire sur cette «erreur», les journalistes de la BBC ont par ailleurs publié la photo du geste dans le live, le but étant de montrer que cela ne leur a pas échappé. Depuis ce geste, visiblement maladroit, l’envoyé spécial à Paris de la chaîne, Sean Coughlan, s’est montré critique envers le déroulé de la première journée de Charles III dans l’Hexagone.

«Si la question est de savoir comment le public français a réagi à la visite royale, il serait impossible de le dire car il n’a pas vraiment été autorisé à s’en approcher», peut-on lire sur le site de la BBC. «À Paris, ce n’était pas liberté, égalité, fraternité mais plutôt sécurité, sécurité, sécurité. Les foules françaises avaient peu de chance de voir le roi et la reine», ajoute-t-on.

La bise de Brigitte Macron à Camilla

Mais il n’y a pas qu’Emmanuel Macron qui a été épinglé. Lors de cette même rencontre au pied de l’Arc de triomphe, l’épouse du président de la République n’a pas fait la révérence. Si cette pratique est plutôt réservée aux membres de la famille royale, cela n’a pas déclenché les critiques.

Cependant, Brigitte Macron s’est permise… de déposer une bise sur la joue de la reine Camilla. Cette séquence a été largement commentée par les internautes sur le réseau social X (anciennement Twitter). «Brigitte qui claque une bonne bise à la reine. Je suis écroulée au sol», a écrit une internaute. «Personne n’a briefé Brigitte sur le protocole ?», a commenté un autre.

Autant dire que, même si c’est rare de déposer une bise sur la joue de la reine, cela n’enfreint pas réellement le protocole et ne risque pas de créer des tensions diplomatiques entre la France et le Royaume-Uni.