Punaises de lit : comment les différencier des tiques ?

Les signalements concernant des infections aux punaises de lits se multiplient actuellement. Que ce soit dans les transports ou dans votre maison, ces petits insectes peuvent proliférer rapidement. Attention toutefois à savoir les différencier des tiques pour mettre en place le traitement adapté. Voici leurs principales caractéristiques.

Dans les chambres, les salles de cinéma, les trains… Les punaises de lit prolifèrent partout ces dernières semaines. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont lancé l’alerte notamment après s’être fait piqué dans des salles de cinéma parisiennes ou avoir repéré un insecte dans un train.

Une situation qui a mené le ministre des Transports, Clément Beaune, a réunir les opérateurs du secteur pour s’emparer du problème et mener des actions. Toutefois, les punaises de lit ne sont pas les seuls parasites nuisibles. Mais comment ne pas céder à la panique et savoir les différencier des tiques ? Plusieurs caractéristiques peuvent vous permettre de les reconnaître.

Par la taille et la couleur

Tout d’abord, les punaises de lit peuvent être visibles à l’œil nu. Une punaise de lit adulte peut mesurer entre 4 à 7 millimètres de long soit un peu plus grand que les tiques qui ne font pas plus de 3 millimètres et sont donc moins repérables d’un simple regard. En comparaison, une punaise de lit correspond à la taille d’un pépin de pomme, selon l’Assurance maladie.

Du côté de leurs aspects, les tiques et les punaises se ressemblent par leurs formes ovales et plates. Cependant, les punaises sont de couleur brune et prennent un teint rougeâtre après s’être nourri de sang. Les tiques, bien que généralement brunes aussi, peuvent selon les espèces avoir des rayures beiges, une tache blanche ou des pattes plus foncées et un corps clair. Les punaises de lit ne possèdent pas d’ailes et donc ne volent pas. Enfin, les tiques appartiennent à la famille des arachnides car elles ont huit pattes, tandis que les punaises de lit n’en comptent que six.

Par la forme de la piqûre

Si vous avez été piqué, comment savoir de quels nuisibles il s’agit ? Les piqûres de tiques prennent plutôt la forme d’une plaque rouge en cercle. De plus, les tiques peuvent rester accrochées à l’individu piqué pendant plus d'un jour si la personne ne s’en rend pas compte.

Au contraire, les piqûres de punaises de lit sont semblables à des piqûres de moustiques qui provoquent des démangeaisons. Les marques de piqûres sont généralement très proches les unes des autres et suivent une ligne sur la peau. Les piqûres interviennent souvent quand l’individu est endormi et visent les parties découvertes du corps comme les bras, les jambes ou le dos.

Par leur habitat

Contrairement aux tiques qui apprécient l’humidité et les grands extérieurs herbeux et boisés comme la forêt, les punaises de lit préfèrent vivre à l’intérieur, dans l'obscurité, dans des endroits calmes et cachés. C’est pour cela qu’on les retrouve principalement dans les matelas, canapés ou encore les rideaux. Ainsi, si vous repérez des petites tâches noires sur votre literie, elles proviennent probablement de punaises de lit.

Avec plus d’un foyer sur dix infesté en France ces dernières années, les punaises de lit peuvent avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie des personnes infestées. Savoir les reconnaître est donc bénéfique pour pouvoir agir rapidement et faire appel, si besoin, à des professionnels.