Punaises de lit : un texte de loi pour lutter contre ce «fléau» bientôt défendu à l'Assemblée nationale

Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi 3 octobre, la majorité présente à l’Assemblée nationale, a annoncé le dépôt d’une proposition de loi visant à lutter contre les punaises de lit.

«Un vrai sujet de santé publique». Sylvain Maillard a annoncé ce mardi 3 octobre lors d’une conférence de presse que le groupe Renaissance, qu’il préside à l’Assemblée nationale, allait, en lien avec les députés du MoDem et de Horizons, déposer une proposition de loi visant à lutter contre les punaises de lit. L’élu de Paris a indiqué que ce texte serait défendu au courant du mois de décembre.

Punaises de lit : les groupes Renaissance, Démocrate et Horizons ont "décidé de faire de ce sujet une priorité", annonce @SylvainMaillard . Les députés de la majorité défendront en décembre une proposition de loi sur la question. #DirectAN pic.twitter.com/2VMP5ZhkZH

Tandis que les cas de punaises de lit sont de plus en plus récurrents, notamment dans l’espace public, Bruno Studer, député Renaissance du Bas-Rhin, a insisté sur un besoin clair de «recensement» de ce qu’il a considéré être un «phénomène».

Alors que le ministre des Transports Clément Beaune doit s’entretenir ce mercredi 4 octobre avec les opérateurs de transports afin de trouver une solution, l’organisation des Jeux olympiques de 2024 est également un enjeu majeur du traitement du cas des punaises de lit.

Punaises de lit : comment New York, particulièrement touché, a pris les choses en main

«On va dans quelques mois accueillir les Jeux olympiques. Nous devons pouvoir accueillir les touristes dans les meilleures conditions et restituer le patrimoine des Français et des Franciliens en bon état», a déclaré Robin Reda, député Renaissance de l’Essonne.

Punaises de lit : "On va dans quelques mois accueillir les Jeux olympiques (...) Nous devons pouvoir accueillir les touristes dans les meilleures conditions et restituer le patrimoine des Français et des Franciliens (...) en bon état", déclare @robinreda.#DirectAN pic.twitter.com/CD9KylwRSd

— LCP (@LCP) October 3, 2023