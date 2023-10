Île-de-France : RER, Transilien, métro... Voici les lignes qui seront perturbées ce week-end

Durant ce week-end du 7 au 8 octobre, plusieurs lignes de transports seront perturbées en raison des travaux habituels. Ainsi, de nombreuses stations de métro, RER et Transilien ne vont pas être desservies.

Plusieurs travaux de «maintenance» doivent avoir lieu ce samedi 7 et dimanche 8 octobre sur des lignes de Transiliens, de métro et de RER, en Île-de-France. Par conséquent, le trafic des transports en commun risque d’être perturbé. Certaines stations ne seront pas desservies.

RER

D’abord, sur le RER A, c’est la gare de Cergy-Préfecture (Val-d’Oise) qui ne sera pas desservie durant tout le week-end. Les trains n’y marqueront pas l’arrêt même s’ils y passeront. Pour se rendre à cette gare, il faudra emprunter la ligne de bus 45 depuis les gares, toujours du RER A ou de la ligne L du Transilien, de Cergy-le-Haut ou Cergy-Saint Christophe.

Ensuite, concernant le RER C, le trafic sera interrompu entre «les Invalides» et les gares de «Juvisy-sur-Orge» et «Massy-Palaiseau». Ces perturbations sont dues notamment aux travaux de remplacement d’un aiguillage. Bien qu’aucun bus de substitution ne soit prévu, l’interruption du trafic du RER C devrait concerner également la branche sud de cette ligne, soit de Juvisy à Saint-Martin d’Etampes et Dourdan.

Puis, sur le RER D, le trafic entre Corbeil-Essonnes et le terminus de Malesherbes sera interrompu ce week-end. La SNCF a toutefois fait savoir qu’un service de bus de remplacement sera tout de même mis en place afin d’assurer la desserte des gardes intermédiaires.

Enfin, sur le RER E, les perturbations doivent concerner plutôt l’axe nord, soit entre les gares Haussmann Saint-Lazare et Chelles-Gournay (Seine-et-Marne). Un service de bus de remplacement est mis en place pour assurer la desserte des gares intermédiaires au départ de la station Bobigny-Pablo Picasso. Par ailleurs, à partir de 23h, les départs et arrivés s’effectueront de la gare Paris-Est. Cela concerne toute la ligne. Par conséquent, à partir de cette heure, les gares d’Haussmann Saint-Lazare, Magenta et Rosa-Parks ne seront pas desservies.

Transilien

Au total, ce sont trois lignes du Transilien qui seront perturbées ce week-end, à commencer par la ligne H. En effet, le trafic doit être interrompu entre Creil et Pointoise et entre Ermont-Eaubonne et Persan-Beaumont. Comme pour les autres lignes, un service de bus de remplacement doit être mis en place pour desservir les gares intermédiaires sur les deux branches.

Autre que la ligne H, des perturbations sont également attendues sur la ligne L du Transilien. Et pour ce week-end, aucun train ne circulera entre Saint-Lazare et Saint-Cloud, ni entre Saint-Cloud et Garche-Marne-la-Coquette. Là aussi, des bus de remplacement au départ de la Défense seront mis en place pour transporter les usagers.

En raison des travaux de maintenance, les tronçons Versailles Chantiers/Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie/Dreux sur la ligne N seront fermés. Un service de bus de remplacement, au départ de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Plaisir-Grignon, doit être mis en place.

Métro

Durant ce week-end, seules deux lignes de métro doivent être perturbées, à commencer par la ligne 4. En effet, en raison des opérations préparatoires à l’automatisation totale de cette ligne, le trafic sera interrompu entre Montparnasse et Bagneux Lucie-Aubrac jusqu’à dimanche soir.

Enfin, la ligne 14 sera totalement fermée ce week-end. Un service de bus de remplacement, desservant l’axe sud de la ligne, soit Gare de Lyon-Olympiades, sera mis en place.