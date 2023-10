Téléphone : cette option à désactiver pour éviter de payer entre 120 et 180 euros chaque année

Plusieurs millions de Français payent entre 120 et 180 euros en trop chaque année sans le savoir sur leur forfait de téléphone. En cause : une simple option à désactiver auprès de son opérateur pour éviter une surfacturation.

De nombreux Français payent trop cher leur forfait téléphonique chaque année, révèle l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep). En effet, un tiers des clients d’offres «groupées» qui permettent d’acheter des téléphones à prix réduit, continuent de payer cette option après le remboursement intégral de leur mobile. Pour ne plus payer, il suffit de réclamer le changement auprès de son opérateur, mais ces derniers se gardent bien d’en informer leurs clients.

Plusieurs millions de Français souscrivent chaque année à des offres groupées, c’est-à-dire des offres qui permettent d’acheter un téléphone à prix réduit en payant chaque mois entre 10 et 15 euros sur leur abonnement, jusqu’au remboursement intégral du prix de leur nouveau mobile. Dans la majorité des cas, cet échéancier est calculé sur deux ans, et au bout de cette date, le prix de l’abonnement devrait diminuer et retrouver sa valeur initiale.

Or, selon l’Arcep, un tiers des utilisateurs de cette formule continue à payer un «remboursement» de leur téléphone auprès de leur opérateur alors que leur mobile est entièrement payé. Une grande partie des utilisateurs payerait même pendant plus de trois ans après la date butoir. Cette somme représente en moyenne entre 120 et 180 euros chaque année.

Une pratique inscrite dans les contrats

Pour autant, cette pratique n’est pas illégale de la part des opérateurs. En effet, pour les utilisateurs de cette formule, il est bien précisé dans les contrats que c’est l’abonné qui doit faire la demande auprès de l'opérateur pour revenir au prix du forfait initial. Il est donc essentiel de bien lire, puis de vérifier les termes de son contrat d’abonnement avant de recourir à ce type de formules.

Pour désactiver l’option au bon moment et pour changer d’abonnement ou de forfait, il faut directement contacter son opérateur.