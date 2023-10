Tempête Ciaran : voici les régions qui seront les plus touchées

Attendue en France mercredi et jeudi, la tempête Ciaran doit frapper la façade atlantique. La Bretagne sera la région la plus touchée.

De violentes rafales de vent, des vagues submersion et des inondations : la tempête Ciaran, qui doit frapper les côtes françaises à partir de mercredi soir, s'annonce intense. D'après Météo-France, la dépression abordera d'abord la Bretagne, avant de s'enfoncer dans les terres du quart nord-ouest au cours de la matinée de jeudi.

Les vents les plus forts seront ressentis sur les côtes de la Bretagne et de la Normandie. Dans la nuit de mercredi à jeudi, certaines rafales pourront atteindre jusqu'à 150 à 170 km/h, notamment sur le littoral du Finistère et des Côtes-d'Armor.

Toute la Bretagne sera en vigilance orange pour vents violents tandis que les Pays de la Loire, la Normandie et quelques départements de la Nouvelle-Aquitaine : Vendée, Deux-sèvres, Gironde et Charente-Maritime seront en vigilance jaune. Ce sera également le cas dans les Hautes-Pyrénées, en Occitanie de même que dans le Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France.

Le modèle anglais UKMO abaisse la trajectoire de la tempête #Ciaran, ce qui conduirait à des rafales très sévères sur l’ensemble de la Bretagne. #VigilanceRouge probable pour certains départements. pic.twitter.com/5bYqvANLzT — Clément Castelin (@du_centaure) October 31, 2023

Ces vents violents seront accompagnés de fortes pluies qui toucheront notamment l'ouest de la Corse jeudi après-midi. Météo-France ajoute que les risques de submersion marine seront «maximaux lors de la pleine mer de jeudi à 6h sur la façade Atlantique, et la pleine mer de jeudi entre 12h et 14h sur les côtes de la Manche».