Stanislas Guerini : «L’antisionisme est une manière déguisée d’attaquer les juifs»

«L’antisionisme est une manière déguisée d’attaquer les juifs», a déclaré ce vendredi sur CNEWS Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.

Ce vendredi 3 novembre, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, était l’invité de CNEWS. Alors qu’au moins 857 actes antisémites ont été recensés en France depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier, le ministre a affirmé qu’«il y a un antisémitisme qui ressurgit et qui est présent dans notre pays».

«Ces actes antisémites sont intervenus dès le 7 octobre au moment où Israël était touché en son cœur et 1.400 Israéliens perdaient la vie parce qu’ils étaient juifs. C’est l’affaire de tous», a dit Stanislas Guerini.

«On voit bien aujourd’hui qu’il y a une forme déguisée de l’antisémitisme. Dans des manifestations, on ne crie pas forcément «mort aux juifs», on crie «n*que les juifs». On ne dit pas forcément «sale juif», on dit «sale sioniste». On le dénonce depuis des années. Nous avions porté à l’Assemblée nationale une résolution pour voir ces nouvelles formes d’antisémitisme», a ajouté le ministre.

Stanislas Guerini a, par ailleurs, fait savoir que «l’antisionisme est une façon déguisée d’attaquer les nuifs. Cela n’est pas que l’affaire des Français de confession juive. C’est l’affaire de tous», a-t-il martelé.