Tempête Domingos : vent, pluies abondantes... A quoi faut-il s'attendre ce samedi ?

Ce samedi 4 novembre, la tempête Domingos doit arriver en France et toucher le sud-ouest du pays. Météo-France prévoit des rafales pouvant aller jusqu’à 100 km/h sur la côte Atlantique. Cette nouvelle perturbation doit engendrer une grande quantité de pluie.

Quelques jours après la tempête Ciaran, c’est autour de Domingos de balayer le territoire français. Cette nouvelle perturbation, formée dans l’Atlantique, doit concerner dans un premier temps le sud-ouest français, plus précisément la côte Atlantique et jusqu’à la Normandie, avant de prendre la direction des Hauts-de-France.

Dans ses prévisions, Météo-France s’attend à des rafales allant jusqu’à 100 km/h sur le littoral et 70 km/h à 80 km/h dans les terres du nord-ouest ainsi que sur les crêtes pyrénéennes. Dans le détail, on devrait par exemple enregistrer des rafales à 110 km/h à La Rochelle, 100 km/h à Bordeaux, 95 km/h à Nantes et 75 km/h à Biarritz.

Météo-France précise toutefois qu’«à partir du milieu d'après-midi sur le littoral du sud de la Bretagne, des Pays de Loire puis jusqu'aux Charentes et nord Aquitaine, le vent de sud-ouest se renforce sensiblement, les rafales atteignent 100 km/h à 130 km/h sur les côtes, puis dans les terres les bourrasques peuvent atteindre 100 km/h à 120 km/h en soirée».

La tempête Domingos est décrite comme «perturbation classique» par Météo-France et ne devrait probablement pas avoir les mêmes effets sévères que ceux de la tempête Ciaran. Elle devrait concerner les départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Ces vents violents doivent être accompagnés de pluies abondantes. Ainsi, selon les prévisions du service de météorologie, cette pluie devrait concerner tout le territoire, du nord au sud. Des averses orageuses sont attendues en Bretagne et dans les Pays de la Loire.