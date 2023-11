«Les deux grands défis de notre siècle sont les questions environnementales et migratoires», selon Gérald Darmanin

Alors que le projet de loi immigration est débattu au Sénat, à partir de ce lundi 6 novembre, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, Gérald Darmanin, a indiqué que «les deux grands défis de notre siècle sont les questions environnementales et migratoires».

Deux défis majeurs pour la France au 21e siècle. Le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer Gérald Darmanin s'est exprimé ce lundi 6 novembre au Sénat, en ouverture des débats sur le projet de loi immigration.

Gérald Darmanin présente le projet de loi immigration devant le Sénat : «Les deux grands défis de notre siècle sont les questions environnementales et migratoires» pic.twitter.com/j48wUombcK — CNEWS (@CNEWS) November 6, 2023

«Sans contestation, les deux grands défis de notre siècle, qui se déroule devant nos yeux, sont les questions environnementales et migratoires», a-t-il tout d'abord lancé, avant d'évoquer la problématique migratoire en Europe. «Notre continent, l'Europe, est entouré de terres instables : le Caucase, le Proche et le Moyen-Orient, le Sahel, la Libye».

Pour Gérald Darmanin, la question de l'immigration est intimement liée au dérèglement climatique, évoquant le chiffre de «21 à 24 millions de réfugiés par an du fait du dérèglement climatique», et rappelant que les pays les plus pauvres étaient les plus affectés par le dérèglement climatique.

«Les Français sont préoccupés par l'immigration»

«Nous n'avons pas fini d'entendre parler d'immigration, et peut-être tant mieux», a ensuite ajouté Gérald Darmanin. «Parler d'immigration, c'est parler de souveraineté, de ce qui fait un État, de ses frontières, de ceux qui veulent accueillir sur son territoire. En parler est certes difficile, mais en parler est nécessaire», a-t-il poursuivi, en évoquant le modèle républicain et social.

«Les Français sont préoccupés par l'immigration, mais ils nous demandent de légiférer et de prendre des décisions», a conclu le ministre de l'Intérieur dans son discours à l'encontre des sénateurs.