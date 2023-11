Sondage : 76% des Français favorables à un durcissement des critères de naturalisation des étrangers

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS paru ce jeudi 9 novembre, 76% des Français pensent qu’il faut durcir les critères de naturalisation des étrangers.

Plus de fermeté. Tandis que le projet de loi sur l’immigration est actuellement examiné au Sénat, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS révèle que plus de 7 Français sur 10 sont favorables à un durcissement des critères de naturalisation des étrangers.

A la question «Faut-il durcir les critères de naturalisation des étrangers ?», 76% des sondés ont répondu «oui», 23% «non», tandis que 1% «ne se prononce pas».

© CNEWS

Le souhait de plus de fermeté est unanime que ce soit chez les femmes (78%), ou les hommes (74%). Même constat en ce qui concerne l’âge des personnes interrogées. Les 65 ans et plus sont néanmoins plus nombreux à vouloir un durcissement des critères de naturalisation (81%), un point de plus que les 50 ans et plus (80%). Bien que majoritairement favorables, les Français qui ont entre 18 ans et 24 ans sont légèrement moins unanimes que leurs aînés (69%).

Du côté des catégories socioprofessionnelles, 79% des inactifs ont répondu oui à la question de l’institut CSA. Deux points de plus que les CSP- (77%), qui représentent les revenus les plus modestes, et huit pour les CSP+ (71%).

La droite unanime, la gauche plus divisée

Au niveau de la proximité politique, les sympathisants de droite sondés sont très largement pour durcir les critères de naturalisation des étrangers. C’est le cas pour 97% des électeurs du Rassemblement national, 91% des Républicains et 90% pour ceux de Reconquête.

© CNEWS

Des disparités sont à contrario visibles à gauche. En effet, si les Français proches d’Europe Écologie-Les Verts (38% de «oui») et de La France insoumise (46%) sont opposés à ce durcissement, les sondés qui votent pour le Parti socialiste sont 56% à vouloir que le gouvernement soit plus ferme en ce qui concerne la naturalisation des étrangers.

Du côté de la majorité, 84% des sympathisants de Renaissance sont en faveur d’un durcissement.

Dans son projet de loi sur l’immigration, le volet «régularisations» crée de vifs débats parmi les parlementaires. En effet, l’article 3, qui propose de régulariser les travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension, a posé du fil à retordre au gouvernement.

Dans l'objectif d'en adopter une nouvelle version plus restrictive que celle proposée initialement, le Sénat a supprimé mercredi 8 novembre cette mesure.