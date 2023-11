Crues dans le Pas-de-Calais : 247 communes toujours inondées

Depuis le 2 novembre, le Pas-de-Calais est touché par des pluies torrentielles, qui ont entraîné de nombreuses inondations. Ce samedi, 247 communes sont toujours concernées par les inondations malgré une journée sans intempérie.

Le Pas-de-Calais toujours sous l'eau. Si ce samedi, le département profite d'une journée sans intempérie, 247 communes restent toujours concernées par les inondations. Les évacuations se poursuivent, y compris dans des secteurs jusque-là épargnés.

L'eau continue d'envahir des étables, de prendre au piège des véhicules, et a contraint de nombreux habitants à quitter leurs domiciles. Plusieurs évacuations ont été menées dans la nuit dans des communes du Montreuillois et de l'Audomarois, selon la préfecture, notamment à Blendecques (85 personnes évacuées) et Wavran-sur-l'Aa (45 personnes).

Certaines communes se trouvent dans des conditions dramatiques, en particulier autour de Saint-Omer, Boulogne, et Montreuil.

10 000 personnes sinistrées

«On en est à 10.000 sinistrés, et dans certaines maisons, l'eau stagne depuis 10 jours, imprégnant les murs», a indiqué à l'AFP le sénateur et vice-président du conseil régional, Franck Dhersin.

Selon la Croix-Rouge, douze centres d’hébergement sont actuellement ouverts dans le département, déjà affecté par la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues records mardi et des pluies intenses jeudi et vendredi.

«Un soutien psychologique est mis en place», a déclaré à l’AFP Fabienne Berquier, présidente de l'association dans le Pas-de-Calais. «Les habitants sont fatigués», a-t-elle toutefois ajouté.

Seule l'Aa, rivière sur laquelle un pic est encore attendu dans la journée, a été maintenue en vigilance rouge samedi par Vigicrues. La Liane et la Canche, à l'origine d'inondations depuis plusieurs jours, sont repassées en vigilance orange. «L'accalmie est en cours, elle est prévue jusqu'à dimanche après-midi et permet d'observer une décrue, sur l'amont des tronçons les plus réactifs», relève l'organisme de surveillance.

Malgré cette parenthèse du week-end, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a déjà fait part de ses «inquiétudes» sur un nouvel épisode pluvieux en début de semaine prochaine.

La population «se demande quand ça va s'arrêter et nous aussi», a déploré Bruno Debove, conseiller municipal d'Hesdigneul-lès-Boulogne, commune qui s'est retrouvée à plusieurs reprises isolée par les eaux et où 15 personnes ont encore été évacuées par hélicoptère vendredi.

Le bilan est de quatre blessés légers depuis lundi dans la zone, où sont engagés 700 personnels de la sécurité civile. Les sapeurs-pompiers ont effectué 1.683 interventions et 940 évacuations depuis le 2 novembre.

La protection civile du Pas-de-Calais a lancé un appel aux dons et mis en place un numéro (03.74.20.03.07) «pour mettre en lien» les sinistrés ayant besoin d'aide pour le déblayage de leur maison avec ceux prêts à les aider.