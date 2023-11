Inondations dans le nord : Emmanuel Macron annonce le classement de 244 communes en état de catastrophe naturelle

Emmanuel Macron a annoncé le classement de «244 communes en état de catastrophe naturelle» dans le Pas-de-Calais, ainsi que la création d'un fonds de soutien de 50 millions d'euros à destination des collectivitées touchées.

En déplacement dans le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi que «toutes les communes qui l'ont demandé», soit 214 dans le département et «une trentaine dans le Nord», seraient classées en état de catastrophe naturelle après les inondations qui ont meurtri la région.

Le chef de l'État a également annoncé le déblocage d'un «fonds de soutien» de 50 millions d'euros à destination des collectivités touchées. Un autre «fonds exceptionnel de soutien» pour les agriculteurs, y compris ceux de Bretagne et Normandie touchés par les tempêtes, sera également lancé.

Le président de la République, accompagné du ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et de la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire, s’est d’abord rendu à Saint-Omer, puis à Blendecques, commune particulièrement affectée par les inondations des derniers jours.

Le Pas-de-Calais de nouveau en vigilance orange

Et pour cause, Météo France a de nouveau placé le département en vigilance orange pour le risque de crues et pluie-inondation. Les sept rivières du département surveillées par Vigicrues sont en vigilance orange crues : la Liane, la Lys amont, la Lawe-Clarence, la Canche, la Lys plaine, la Hem et l’Aa. «Les pluies de ce mardi pourraient provoquer une remontée des niveaux», avait prévenu le service d’information sur le risque de crues des principaux cours d’eau en France.

Météo France prévoit en effet un «épisode pluvieux de courte durée» avec «des intensités assez fortes», nécessitant «une vigilance particulière compte tenu de la saturation des sols». Ces averses entraîneront «des cumuls de pluie atteignant 25 à 30 mm en quelques heures».

Déjà 10.000 sinistrés dans le département

«Nous attendons un réconfort des sinistrés», a déclaré Jean-Christophe Castelain, adjoint au maire de Blendecques. «Les gens sont très inquiets, énervés», a-t-il ajouté. «On n'annonce rien de bon pour les jours qui viennent, beaucoup d'habitants sont à bout». L'eau est montée à plus d'un mètre dans cette commune, où 32 rues et 862 maisons ont été touchées. Certains habitants ont pu regagner leurs logements «mais une cinquantaine de personnes sinistrées a encore dormi dans notre salle d’hébergement», a-t-il ajouté.

D'après le sénateur du Nord, Franck Dhersin, 10.000 sinistrés ont été recensés à la suite des tempêtes Ciaran et Elisa qui ont touché le département la semaine dernière. Selon le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, 5.000 habitations ont été touchées par ces inondations «exceptionnelles» et «1.400 personnes évacuées» depuis le 6 novembre. Le bilan reste de «quatre blessés légers», selon la préfecture.

Face à cette situation, la préfecture avait annoncé, dimanche 12 novembre, que les 388 établissements scolaires resteraient fermés, lundi et mardi, dans 279 communes, en raison des inondations qui touchent le département. Ces fermetures concernent «les crèches, à l'exception des crèches hospitalières, les écoles maternelles, les écoles primaires, les collèges et les lycées», a précisé la préfecture.

Les Restos du Coeur ont fait un appel «urgent» pour «des dons de nourriture» et «des bénévoles» afin de distribuer les vêtements, couvertures et nourritures récoltés.