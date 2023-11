RATP : les incidents se multiplient dans les métros parisiens

Avec la recrudescence du nombre de colis abandonnés et la multiplication des travaux de modernisation sur certaines lignes, les incidents se sont multipliés dans le métro parisien. Les lignes 8 et 13 sont les plus impactées par ces perturbations.

A Paris, les métros et RER sont les moyens de transport les plus utilisés. Parfois, il arrive que l’on puisse attendre environ 5 à 10 minutes pour avoir un train. Mais aux heures des pointe, cette durée peut se rallonger, faute de place dans la rame. Cette longue atteinte pourrait être due à un problème sur la ligne.

Ainsi, selon le compte X «Métro Qualité», qui répertorie les perturbations liées au trafic ferroviaire, deux lignes ont été très impactées par les incidents ces sept derniers jours, à savoir la 8 et la 13.

Dans le détail, et toujours selon «Métro Qualité», la ligne 8 a compatibilisé 15 incidents en une semaine, sept d’entre eux sont liés à une panne de train, quatre à un bagage oublié, et deux à une difficulté d’exploitation. La perturbation totale sur cette ligne s’élève à 20h10.

La pire ligne des 7 derniers jours est la @Ligne8_RATP avec 15 incidents! pic.twitter.com/WjAxM5wnqT — Qualité des Transports en commun Parisien (@METROQualite) November 10, 2023

En parallèle, la situation sur la ligne 13 est pire puisque la perturbation totale sur celle-ci s’élève, elle, à plus de 64 heures cumulées. La majorité des perturbations est liée aux incidents techniques.

La @Ligne13_RATP devance la @Ligne3_RATP devenant ainsi la pire ligne des 7 derniers jour avec 15 incidents! pic.twitter.com/u8ITxoxFVK — Qualité des Transports en commun Parisien (@METROQualite) November 11, 2023

Sur le RER A, cette ligne a comptabilisé 39 incidents entre le 5 et le 12 novembre, dont sept pour incident technique, sept autres pour des difficultés d’exploitation, quatre pour «train en panne» et trois pour «bagage oublié».

La pire ligne des 7 derniers jours est la @RER_A avec 39 incidents! pic.twitter.com/r4k6dT87J8 — Qualité des Transports en commun Parisien (@METROQualite) November 12, 2023

Cette multiplication des incidents est due, selon la RATP, à une recrudescence du nombre de colis abandonnés, ces derniers ayant enregistré une hausse de 70% par rapport à la même période l’année dernière.

De plus, les travaux de rénovation et de prolongement des lignes ont fortement impacté le trafic. «On a par exemple la ligne 14, avec ses prolongements à Orly et à Saint-Denis Pleyel, qui a été fermée pendant l’ensemble des vacances de la Toussaint. Donc les gens qui pouvaient la prendre auparavant se sont reportés sur la ligne 13 qui n’en avait pas besoin», a affirmé Fabienne Galabert, experte des transports collectifs, au micro d'Europe 1.

Un autre problème se pose également : l’ancienneté du matériel sur certaines lignes provoquant la panne du train. «Sur des lignes comme la ligne 8, la 7 ou la 13, c’est vraiment un problème lié au matériel. C’est un matériel très vieillissant, qui génère énormément de pannes, et donc les retards sont liés à ça sur ces trois lignes-là», a noté Bastien Berthier, employé de la RATP et représentant de FO.