Vents violents : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

20 départements ont été placés en vigilance jaune pour «vents violents», ce jeudi par Météo-France.

Cela risque de souffler au nord et au sud du pays. Météo-France a placé 20 départements français en vigilance jaune «vents violents», pour la journée du jeudi 21 décembre.

Ce niveau d'alerte concerne une large partie Nord-Est et Est du pays, dont la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, l'Aisne, la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, et le territoire de Belfort, ainsi que plusieurs départements du sud : l'Aveyron, l'Isère, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes.

«Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation», recommande Météo-France, qui indique que le vent pourra souffler jusqu'à 65 km/h.

Par ailleurs, la Charente-Maritime a été placée en vigilance orange «crues», alors que la Charente, la Seine-et-Marne, le Rhône, l'Oise, la Marne et l'Aube seront en vigilance jaune jeudi. Enfin, l'Isère a été placée en vigilance jaune «avalanches».