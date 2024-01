Fillette embrassée de force à Paris : l'individu condamné à 18 mois de prison ferme

L'homme de nationalité afghane interpellé après avoir embrassé de force une fillette âgée de 7 ans à Paris, près du Trocadéro (16ᵉ arrondissement) a été condamné dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 janvier à 18 mois de prison ferme et 12 avec sursis.

La justice a rapidement condamné l'individu. Un Afghan a été condamné dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 janvier à 30 mois de prison dont 12 avec sursis par le tribunal de Paris, pour avoir embrassé de force une fillette de 7 ans, dans la même ville, près de la place du Trocadéro le soir du 30 décembre.

Le tribunal a également ordonné, dès sa sortie de prison, et donc au moment où il effectuera sa peine avec sursis, une obligation de soins comprenant un suivi en addictologie et en psychiatrie.

L'individu s'est également vu interdire d'entrer en contact avec la victime et d'exercer toute activité rémunérée avec les mineurs, précise le service police-justice de CNEWS.

Enfin, il devra verser 1.000 euros de dommages et intérêts à la victime, et se pliera à un suivi socio-judiciaire pendant une période de trois ans, sous peine d'aggraver sa peine de deux années de prison supplémentaires.

Le père avait maîtrisé l'individu

D’après les informations relayées par le parquet au service police-justice de CNEWS, la fillette «s’était momentanément éloignée de ses parents» et avait été «embrassée sur la bouche par un homme qui la tenait par la main et la serrait contre lui». Le père de la jeune fille, témoin de cette scène, avait pu neutraliser l’agresseur et le maintenir sur place jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Ce dernier avait d'ailleurs déclaré à CNEWS, en amont de la condamnation de l'agresseur de sa fille, son envie de «voir la justice être rendue», demandant à celle-ci de «faire des exemples».