Cyclone Belal à l’île Maurice : bâtiments inondés, voitures emportées par les eaux, démission du directeur de la météo… Des scènes chaotiques à l’approche de la tempête

Après un passage à La Réunion, le cyclone Belal prend désormais la direction de l'île Maurice. Mais à l’approche de la tempête tropicale, l’île a d’ores et déjà connu ses premiers dégâts. Une situation catastrophique qui a poussé le Premier ministre Pravind Jugnauth à annoncer la démission du directeur de la météo, Ram Dhurmea.

Une gestion catastrophique. Alors que le cyclone Belal quitte La Réunion, l’île Maurice a connu ce lundi 15 janvier les premiers dégâts à l’approche de cette tempête tropicale. Pour les services météorologiques locaux Mauritius Meteorogical Services (MMS), le cyclone représente une «menace directe» pour l’île.

De ce fait, le niveau d’alerte a été relevé à 3 sur 4 possibles. «Sur cette trajectoire, Belal s'approche dangereusement de Maurice et il représente une menace pour l'île. Le rayon des vents cycloniques devrait traverser la partie sud de l'île et Belal passera à son point le plus rapproché, soit environ 70 km au sud de l'île tôt demain matin», ont écrit les MMS.

Toutefois, malgré la situation alarmante vécue à La Réunion ces dernières 24 heures, il semblerait que la station météo de Maurice n’ait pas pris au sérieux la «menace» Belal. Par conséquent, dès la matinée, de grandes quantités de pluie se sont abattues sur l’île provoquant des scènes de chaos.

Sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir des voitures emportées par les eaux, des bâtiments inondés ou encore un front de mer submergé par les vagues.

Des premiers dégâts constatés à l’heure où les perturbations ont pris par surprise la population de cette île de près de 1,3 million d’habitants.

Dans la capitale Port-Louis, des voitures ont été bloquées, avec de l'eau jusqu'au capot, parfois même emportées par le courant, selon des images diffusées par des médias locaux.

«Quand le gouvernement a fermé les bureaux aujourd'hui à 12h30 (9h30 heure française, ndlr), ça a créé une grosse panique. Beaucoup n'ont pas retrouvé leur voiture. (...) Ma voiture a été emportée sur plus de 500 mètres», a déclaré à l'AFP Rouben, un employé de banque de 50 ans. «C'est grave. C'est la première fois de ma vie que je vois ça», a-t-il ajouté.

Cette situation a provoqué la colère du Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth. Lors de son intervention de ce lundi 15 janvier, l’homme politique a fait part de son mécontentement de la gestion de cette crise par la station météo, cette dernière ayant fourni de mauvaises informations. Ainsi, Pravind Jugnauth a annoncé la démission de Ram Dhurmea, directeur de la station météo de Maurice.

À noter également que l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam a annoncé sa fermeture «à partir de 16h30 (heure locale, 12h30 heure de Paris) jusqu'à nouvel ordre». Les établissements scolaires resteront fermés mardi, a également annoncé le ministre de l'Education.