Remaniement : quand Elisabeth Borne fera-t-elle son retour à l’Assemblée nationale ?

A la suite de sa démission, Elisabeth Borne a indiqué reprendre son mandat de députée du Calvados. Cette dernière devra cependant attendre avant de faire son retour à l’Assemblée nationale.

Sera-t-elle sur les bancs de l’Assemblée nationale pour la première séance de questions au gouvernement de Gabriel Attal en tant que Premier ministre ce mardi 16 janvier ?

Le lundi 8 janvier dernier, Elisabeth Borne annonçait qu’elle quittait ses fonctions en tant que locataire de Matignon. Le lendemain, lors de sa passation de pouvoir avec son successeur, cette dernière a rapidement fait savoir qu’elle reprendrait ses fonctions de députée.

«Je veux dire ma reconnaissance aux parlementaires de la majorité. Dans un contexte inédit, souvent face aux attaques les plus brutales, ils ont tenu. Je serai bientôt l’une d’entre eux, en tant que députée du Calvados et je me réjouis de continuer à servir mon pays avec détermination et exigence», déclarait-elle sur le perron de Matignon.

Un délai d’attente

Si Elisabeth Borne a parfaitement le droit de reprendre son poste de députée de la 6e circonscription du Calvados, dont le siège est occupé par son suppléant Freddy Sertin depuis le 23 juillet 2022, elle devra néanmoins attendre.

En effet, la désormais ancienne Première ministre ne fera son retour au Palais Bourbon que dans un mois. Cette dernière n’a d’ailleurs pas encore été ajoutée à la composition du groupe Renaissance, dans lequel elle devrait figurer. Pour rappel, plus aucun Premier ministre n’avait siégé à l’Assemblée nationale depuis Manuel Valls en 2017.

Elisabeth Borne n’est pas la seule ancienne membre de gouvernement a avoir signifié faire un retour au Palais Bourbon. C’est aussi le cas d’Olivier Véran. Remplacé par Prisca Thévenot en tant que porte-parole, il a indiqué qu’il allait redevenir député de l’Isère, même si des rumeurs l’annonçant comme tête de liste aux prochaines européennes se font de plus en plus insistantes.