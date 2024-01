Dépression Irène : où va-t-il neiger ce mercredi ?

Depuis ce mardi 16 janvier, le temps agité était de retour en France avec l’apparition de la dépression atlantique Irène. Selon Météo-France, les pluies verglaçantes devraient continuer de tomber ce mercredi 17 janvier et de se transformer au cours de la journée et en soirée en neige «parfois conséquente».

Après le phénomène «Paris-Moscou» ayant traversé la France la semaine dernière et ayant provoqué une chute drastique des températures, l’Hexagone est une nouvelle fois frappé par une autre dépression, nommée Irène.

Cette perturbation, qui fait d’ailleurs partie de la liste des noms de tempêtes choisis par Météo-France pour la saison 2023-2024, doit mêler pluies verglaçantes et neige. Par conséquent, plusieurs départements français ont été placés en vigilance orange par le service météorologique.

Si ce sont les pluies verglaçantes qui dominent dans les départements du nord en ce début de matinée de mercredi 17 janvier, celles-ci devraient rapidement se transformer en neige au cours de la journée et en soirée. Et toujours selon l’institut français de météorologie, la poudreuse devrait tomber de façon «conséquente» et «significative» dans cette moitié de la France.

Tout au long de la journée de ce mercredi, des chutes de neige sont attendues sur l’axe Haute-Normandie – Picardie – région lilloise. Dans ces régions, «l’air froid résiste et le redoux ne se produit pas». Selon Météo-France, «la neige pourrait être aussi bien collante que légère avec des effets possibles de congères. Les cumuls de neige pourraient atteindre 7 à 10 cm, localement 10 à 20 cm sur la Haute-Normandie/Picardie/Sud du Nord-Pas-de-Calais».

Crédit : Météo-France

Ailleurs, l’Île-de-France devrait également être touchée par l'épisode neigeux «du nord vers le sud» durant la soirée de mercredi à jeudi et jusqu’à jeudi en matinée. Toujours selon le service météorologique, 2 à 5 cm sont attendus à Paris et sa petite couronne.

«L’épisode neigeux se termine jeudi pour la Normandie, l'Île-de-France et la Picardie mais les chaussées sont encore bien enneigées. En matinée, la neige continue de tomber sur l’est du pays», a conclu Météo-France.