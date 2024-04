Dépression Pierrick : quels sont les départements concernés par cette nouvelle tempête ?

Une nouvelle perturbation, dénommée Pierrick, doit toucher le Nord-Ouest de la France ce lundi 8 avril. Elle pourrait engendrer de fortes rafales ainsi qu’un risque de submersions marines. Quels sont les départements en alerte ?

Après une première semaine d’avril mitigée, entre pluie et températures élevées, le temps devrait s’agiter un peu plus à compter de ce lundi 8 avril. Et ce, en raison de l’arrivée d’une nouvelle perturbation, formée dans l’Atlantique et nommée Pierrick.

Selon Météo-France, cette dépression devrait engendrer des vents violents ainsi qu’un risque de submersions marines. Parmi les régions concernées par cette perturbation météorologique, on note d’abord la Bretagne. Raison pour laquelle le Finistère a été placé en vigilance orange pour vagues-submersion.

Comme l’explique Météo-France, dans ce département «les niveaux d'eau sont élevés avec des coefficients de marée en hausse (109 à la pleine mer de 18h) et une surélévation du niveau de la mer due aux conditions atmosphériques (surcote)». «La conjonction de ces très fortes vagues et de ces niveaux d'eau élevés va entraîner des submersions marines par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées du littoral».

Des rafales à 100 km/h attendues

Outre le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Seine-Maritime, ainsi que la Vendée, sont également concernés par la tempête Pierrick. En effet, ces quatre départements sont, pour l’heure, placés en vigilance jaune pour «vagues-submersion». «Les niveaux d'eau élevés sont susceptibles de provoquer des submersions marines par débordement sur la Seine-Maritime dans la nuit de lundi à mardi», a expliqué Météo-France.

Comme dit auparavant, cette nouvelle perturbation devrait engendrer de fortes rafales. Les départements des Côtes d’Armor ainsi que la Manche devraient ressentir le passage de Pierrick. Sur les côtes manchoises, dans la nuit de lundi à mardi, les rafales pourraient atteindre 100 km/h à Calais (Pas-de-Calais) et à Fécamp (Seine-Maritime).