Prisca Thevenot : «Le Rassemblement national est le parti du mensonge et de la paresse»

Invitée de La Grande Interview de CNEWS et Europe 1 de ce lundi 22 janvier, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, a estimé que le Rassemblement national était «un parti du mensonge et de la presse».

«Si on sait ce qu’est le Rassemblement national, regardons ce qu’ils font. Et cela, on en n’en parle pas assez. Ils passent leur temps, en permanence, à aller devant les caméras pour nous dire défendre l’intérêt des Français», a-t-elle estimé.

«Regardons le quotidien des Français et à titre d’exemple le bouclier tarifaire. Ils (les députés du Rassemblement national : ndlr) ne l’ont pas voté. Aujourd’hui, ils réclament son maintien. Par rapport aux entreprises françaises, il y a quelques semaines, dans l’hémicycle, ils se sont alliés avec la France insoumise pour mettre à mal la compétitivité et l’attractivité de nos TPE et de nos PME françaises», a-t-elle poursuivi.

Toujours selon la porte-parole du gouvernement, le Rassemblement national serait en train de «saborder» l’intérêt de la France «soit par paresse, soit par méconnaissance des dossiers qu’ils travaillent».