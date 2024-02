Australie : un petit garçon reste coincé dans une machine à griffes, la police lui vient en aide (vidéo)

Lors d’une sortie dans le centre commercial Capalaba Park à Brisbane, en Australie, samedi 27 janvier, un petit garçon prénommé Ethan est resté coincé dans une machine à griffes. Sa famille a dû faire appel aux policiers pour le faire sortir de ce mauvais pas.

Une belle frayeur. Samedi 27 janvier, Ethan, 3 ans, et sa famille se sont rendus dans le centre commercial Capalaba Park, situé au nord de Brisbane, en Australie. Le garçonnet est un grand fan des machines à griffes.

Très populaires, notamment dans les fêtes foraines, ces machines consistent moyennant monnaie à attraper avec des pinces des peluches et autres cadeaux à l'aide d'un joystick et d'un bouton-poussoir.

Profitant de l’inattention de ses parents, le petit garçon a décidé de grimper et de se faufiler à l’intérieur d’une machine estampillée «Hello Kitty».

«Avant que vous ne vous en rendiez compte, la tête à l'intérieur, les fesses à l'intérieur, les portes fermées derrière lui - je n'ai eu aucune chance de réagir», a déclaré le père d’Ethan, Timothy, au Brisbane Times. Le petit garçon s’est alors retrouvé coincé à l’intérieur de la machine «en une fraction de seconde».

En se rendant compte de la situation, les parents d’Ethan ont fait appel à la police de l'Etat du Queensland. Les forces de l’ordre ont ainsi été contactées vers 19h15. Elles se sont dépêchées rapidement sur les lieux. Pendant ce temps, Ethan semblait détendu.

Sur des images partagées par la police australienne, on peut voir Ethan grimper sur des peluches. «Il s'amusait comme un fou. Il y a eu un bref moment où il est devenu un peu nerveux, et quand il a réalisé qu'il était le centre de l'attention, il a commencé à jeter quelques jouets sur la vitre en disant "jouets gratuits", juste pour essayer de se montrer», a expliqué Timothy.

À leur arrivée, les policiers ont demandé au garçonnet de se mettre dans un coin de la machine, de faire semblant de se cacher et de se couvrir les yeux. Une méthode que les agents ont utilisée pour briser la vitre à l'aide d'un marteau et ne pas effrayer le petit garçon. Finalement, Ethan a pu être sauvé et le bambin a pu repartir avec la peluche de son choix.