Vacances d’hiver : faut-il s’attendre à des annulations de train en raison de la grève à la SNCF ?

Les contrôleurs de la SNCF menacent de faire grève les 16, 17 et 18 février, à l’occasion d’un week-end de vacances scolaires. La question est donc de savoir si cela impactera le trafic ferroviaire.

La menace plane au-dessus des vacanciers. En effet, les personnes ayant prévu de prendre quelques jours de repos à l’occasion des vacances d’hiver pourraient bien voir leur organisation partir en fumée. La faute à une probable grève des contrôleurs de la SNCF.

Et ce sont les vacanciers de la zone C qui sont les principaux concernés, à savoir les habitants de Montpellier, Toulouse, Paris, Créteil et Versailles.

Selon les déclarations du collectif national ASCT qui s’est allié au syndicat Sud-Rail, un préavis de grève a été déposé pour le jeudi 15 février à 20 heures jusqu’au lundi 19 février à 8 heures.

Quelles sont les revendications des agents de la SNCF ?

Pour les contrôleurs, certaines mesures promises, remontant à 2022, comme la présence obligatoire de deux contrôleurs par train, n’ont pas été appliquées. Une situation d’autant plus alarmante pour eux qui considèrent qu'il y a encore bien d’autres contraintes liées à leur métier.

En effet, les revendications ne seraient pas prises en compte lors du départ à la retraite de ces travailleurs. Ils souhaitent ainsi obtenir une revalorisation de leur prime de travail à 500 euros supplémentaires par mois.

Pour rappel, en 2022, une grève au moment de Noël avait contraint la SNCF à annuler de nombreux trains, laissant ainsi des centaines de milliers de voyageurs sans possibilité de se déplacer pour les fêtes. Le risque aujourd’hui est donc de revivre une situation similaire.