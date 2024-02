Lyon : une fillette de 7 ans hospitalisée depuis Noël après avoir mangé un fromage contaminé par la bactérie E.coli

Élise, âgée de 7 ans et originaire du Rhône, est dans un état préoccupant depuis plus d'un mois après avoir été contaminée par la bactérie E.coli, après avoir mangé un morceau de morbier. Elle n'aurait que peu de chance de retrouver ses fonctions rénales.

C'est un terrible début d'année pour la jeune Élise, 7 ans, et sa famille. Depuis plus d'un mois, la jeune fille est hospitalisée à Lyon après avoir consommé du morbier au lait cru contaminé par la bactérie E.coli le soir du 23 décembre dernier, comme le relate Le Progrès.

Dès le lendemain, la fillette s'est plainte de maux de ventre sévères, amenant ses parents à penser à «une gastro» et à lui donner «du paracétamol», selon son père. La maison médicale de garde a confirmé le diagnostic selon les symptômes de la petite fille.

Un rappel de fromages contaminé par E.coli en décembre

Mais sa situation a empiré très rapidement car, deux jours plus tard, la petite fille a souffert plus fort encore. L'hypothèse de la péritonite a toutefois été écartée lorsque la bactérie Escherichia Coli (E.coli) a été retrouvée dans les selles d'Elise. Celle-ci ensuite été être prise de convulsions et placée en coma artificiel.

Depuis la fille a pu être réanimée, mais elle n'a toujours pas retrouvée ses fonctions rénales. Selon les parents, qui déclarent «prendre leur mal en patience», une greffe de rein est envisagée pour aider la fillette, originaire de Saint-Étienne-des-Oullières (Rhône) à se rétablir.

Les scandales autour de la bactérie E.coli ont ressurgi en mars 2022 alors que plusieurs dizaines de personnes avaient été contaminées après avoir mangé des pizzas surgelées de la marque Buitoni.

Plus récemment, le site gouvernemental Rappel Conso avait signalé une possible contamination de plusieurs fromages de la marque «Monts et Terroirs» par la bactérie E.coli. L'incident avec la petite Elise arrive seulement deux mois après ce rappel de produits.