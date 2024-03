Météo : 44 départements placés en vigilance jaune aux crues ce dimanche

Quarante-quatre départements français ont été placés en vigilance jaune crues par Météo-France ce dimanche. La Charente-Maritime, elle, est désormais concernée par une vigilance orange aux crues. Les précipitations continuent de tomber sur des sols déjà saturés en eau.

Balayée par plusieurs épisodes pluvieux depuis la fin de la semaine dernière, la France voit certains de ses cours d'eau prêts à déborder. Météo-France a placé 44 départements en vigilance jaune crues ce dimanche et signale des débordements en cours ou attendus, «localisés à modérés». De son côté, la Charente-Maritime, est maintenant concernée par une vigilance orange aux crues.

Globalement, la vigilance jaune concerne une zone «s'étendant au nord d'une ligne allant du Pays basque aux Ardennes». Plusieurs départements de la façade atlantique, de la Vendée jusqu'au Pyrénées-Atlantiques en passant par la Gironde, sont, eux aussi, placés en vigilance jaune crues.

La liste complète peut être trouvée sur le site de Vigilance Météo-France. A noter que de nombreux départements du Nord de la France, tels que le Pas-de-Calais, le Nord ou la Somme, sont aussi affectés, ainsi que d'autres plus au Sud comme la Drôme, le Vaucluse ou encore le Gard.

Crédit : Météo-France

En matière de crues, la vigilance jaune indique un «risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas d'activités exposées et/ou saisonnières».

Samedi, des précipitations faibles à modérées sont tombées sur des sols déjà saturés en eau. Plutôt localisées sur la moitié ouest du pays et dans le sud-est, elles se sont déplacées vers le sud et l'est au cours de la nuit et doivent être essentiellement significatives ce dimanche sur les Pyrénées et le sud-est du pays, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Rhône-Alpes.