Météo : la Charente-Maritime maintenue en alerte orange crues, 44 autres départements en vigilance jaune

Avec la pluie qui a fortement touché l’Hexagone, Météo-France a maintenu la Charente-Maritime en alerte orange crues pour ce mercredi 6 mars, ainsi que 44 autres départements en vigilance jaune pour crues également, mais aussi pour orage, avalanches et vents violents.

Après de fortes intempéries ayant touché la France ces derniers jours, le calme semble se réinstaller. Toutefois, Météo-France a alerté dans son bulletin de ce mercredi matin une hausse du risque de crues en Charente-Maritime, maintenant ainsi le département en alerte orange et 31 autres en vigilance jaune pour ce même motif.

Les départements concernés par la vigilance jaune sont donc le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l'Oise, l'Aisne, les Ardennes, l'Eure, le Calvados, le Val-d'Oise, les Yvelines, Paris, la Seine-et-Marne, la Marne, l'Aube, l'Yonne, Côte-d'Or, l'Eure-et-Loir, la Sarthe, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres, La Vendée, la Charente, la Dordogne, la Gironde, les Landes et le Gers.

Selon la carte Vigicrues, un fleuve est principalement touché par des crues importantes. Il s’agit d’une partie du fleuve Charente, passant notamment par la ville de Saintes et d’une petite partie du Seugne.

En effet, ces derniers jours, la Charente-Maritime a connu plusieurs épisodes pluvieux, qui avaient nécessité la surveillance d’un «risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux».

La Corse en proie au vent et aux orages

Du Rhône-Alpes à l'Alsace, le ciel restera mercredi très nuageux avec quelques pluies persistantes en journée, tandis que sur le Jura et les Alpes du Nord, la limite pluie-neige se situera vers 700 à 900 mètres, selon les prévisions de Météo-France.

Des Hauts-de-France à la Haute-Normandie, jusqu'à la Champagne-Ardenne et la Bourgogne, les averses de la matinée s'espaceront au fil des heures mis à part sur la Seine-Maritime où elles resteront actives.

Plus près des Pyrénées ainsi que sur la Grande Bleue, le soleil dominera dès le matin. Les éclaircies gagneront ensuite progressivement par le Sud au fil de l'après-midi.

En Corse néanmoins, le temps sera agité avec de fréquentes averses. Des orages seront possibles en cours d'après-midi. La neige est prévue sur les reliefs à partir de 800 à 1.000 mètres. Les départements de la Haute-Corse ainsi que la Corse-du-Sud ont été placés en vigilance jaune pour risque de vent violent, orages et avalanches.

De même que les départements de la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales, Andorre, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en vigilance jaune avalanches.

Quant aux températures, les minimales varieront de 1 à 6 degrés, localement 0 ou -1 degrés sur les Ardennes ou les Pays de la Loire ainsi que près des reliefs. Les maximales s'échelonneront entre 9 et 12 degrés, entre 12 et 14 degrés près du littoral Atlantique, jusqu'à 13 à 17 degrés sur le sud de l'Aquitaine et le pourtour méditerranéen.