Qui est Damien Cassé, le conjoint de la députée LFI Ersilia Soudais, accusé de viol par l’élue ?

Alors qu’une plainte pour viol a été déposée pour viol par la députée insoumise Ersilia Soudais contre son conjoint, ce dernier a été placé en garde à vue. Qui est Damien Cassé, l’homme accusé par l'élue ?

Son nom n'était jusqu'ici connu que dans les cercles de gauche. Damien Cassé, le conjoint de la députée LFI Ersilia Soudais a été placé en garde à vue ce mardi après que celle-ci a porté plainte pour viol, a indiqué mardi à l'AFP le procureur de Meaux, confirmant une information du Parisien.

Membre et militant de la France insoumise, Damien Cassé est également conseiller municipal d’opposition à Noisiel en Seine-et-Marne.

L'homme avait publiquement soutenu en septembre dernier Ersilia Soudais lorsqu’elle avait provoqué une polémique en postant une photo d’elle au côté d'une militante «Boycott Israël Apartheid».

Sur X, Damien Cassé avait alors déclaré, dans un message épinglé : «Le harcèlement, l'injure et la calomnie n'ont pas leur place en politique et dans la vie de façon plus globale. Honte sur ceux qui s'y livrent. Total soutien mon amour Ersilia Soudais face à cette vague de haine. Tu es du bon côté de l'Histoire.»

En cette journée de la St Valentin, et malgré mes réticences qt à son instrumentalisation consumériste, j'aimerais rendre hommage à une femme remarquable et courageuse dont je partage la vie, les combats, les colères, les peines comme les joies : mon amour @ErsiliaSoudais pic.twitter.com/dbB5gmx7Rx — Damien Cassé (@damien_casse) February 14, 2024

D’après le Parisien, le couple serait en conflit depuis quelque temps. Cependant, le 14 février dernier, Damien Cassé avait publié un message pour déclarer son amour à sa compagne sur les réseaux sociaux. Il avait alors concédé que sa déclaration était «un poil niant-niant».

Le parquet de Paris a confirmé ce mercredi qu’une procédure préliminaire a été ouverte des chefs de viol par conjoint, harcèlement moral, appels téléphoniques malveillants et violences psychologiques à l’encontre de Damien Cassé à la suite d’une plainte déposée le 2 mars 2024 par la députée.