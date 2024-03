Vent, crues, pluie... : ces 6 départements en vigilance orange ce samedi

Six départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France pour ce samedi 9 mars. La vigilance concerne le vent, les crues et les fortes pluies et inondations. Voici les départements concernés par les alertes.

Après quelques jours de beau temps, la météo se gâte à nouveau sur l’Hexagone. Météo-France a placé six départements en vigilance orange pour cette journée de samedi, et 57 autres en vigilance jaune.

L’Ardèche, le Var et les Alpes-Maritimes sont en vigilance orange pluie-inondation. Le Var est également placé en vigilance orange crues, tout comme la Charente-Maritime. La Loire et la Haute-Loire sont concernées par la vigilance orange vent.

©Météo-France



La dépression Monica provoque de fortes pluies, en particulier sur l’Ardèche, le Var, les Alpes-Maritimes, ainsi que d’importantes rafales de vent sur la Loire et la Haute-Loire.

57 départements en vigilance jaune

Une grande partie du sud-ouest est placée en vigilance jaune orages, à l’instar de la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Gers, la Corrèze, le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l’Aveyron, le Tarn, la Lozère, le Gard et l’Hérault.

Sept départements ont également été placés en vigilance jaune neige-verglas : le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, l’Ardèche, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, et les Alpes-Maritimes.

Les côtes françaises sont touchées par la vigilance jaune vagues-submersion ce samedi, 11 départements sont concernés : le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, l’Hérault, le Gard, le Var, les Bouches-du-Rhône, et les Alpes-Maritimes.

Enfin, 13 départements ont été placés en vigilance jaune avalanches : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, et la Corse-du-Sud.