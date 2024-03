Etats-Unis : plusieurs supporters amputés après avoir assisté à un match de football américain

Plusieurs supporters ont été amputés de doigts ou d’orteils après avoir assisté à un match de football américain disputé mi-janvier dans des conditions polaires.

Le match de football américain entre les Chiefs de Kansas City et les Miami Dolphins a été l’un des plus froids de l’histoire de la NFL. Et il a laissé d’importantes séquelles à certains supporters, pour le moins téméraires, venus assister à la rencontre, disputée mi-janvier, à l’Arrowhead Stadium de Kansas City.

des symptômes à vie

Au coup d’envoi de la partie, remportée par les Chiefs (26-7), le thermomètre affichait… -20°C avec un ressenti de -33°C en raison du vent. Et ce froid polaire a causé d’importantes engelures à de nombreux de fans. Le jour de la rencontre, un nombre record de patients atteints d’engelures avait été enregistré à l’hôpital Research Medical Center de Kansas City. Et une douzaine de personnes, et parmi elles plusieurs supporters, a dû subir des amputations des doigts et des orteils, selon un communiqué, diffusé ce week-end, par l’établissement hospitalier.

Et ce chiffre pourrait encore augmenter. Car si certains ont pu retrouver les sensations aux extrémités de leurs membres, ce n’est pas le cas de tous les supporters, qui réfléchissent à l’éventualité d’une amputation près de deux mois après la rencontre. Durant le match, plusieurs dizaines de supporters se sont rendus aux urgences du stade pour traiter différents cas d’engelures, surtout au niveau des doigts et des orteils. Et les médecins recommanderaient l’amputation pour plus de 70% de ces cas d’engelures en raison de la sévérité des dégâts.

Et ceux qui éviteront l’amputation ne seront pas pleinement rétablis pour autant. Ils pourraient être confrontés à des symptômes pour le reste de leur vie avec de fortes douleurs. Surtout en période de froid.