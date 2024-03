Fête juive de Pourim : Gérald Darmanin appelle à «une extrême vigilance» en France

Ce week-end, la sécurité va être renforcée aux abords des synagogues dans le cadre de la fête juive de Pourim, comme l'a demandé ce vendredi le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin appelle en outre à une «attention particulière» aux véhicules stationnés à proximité des lieux de rassemblements ou de culte.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé vendredi aux préfets de maintenir une «extrême vigilance» autour des synagogues et autres lieux communautaires juifs pour la fête de Pourim ce week-end du 23 et 24 mars.

Le «niveau très élevé de la menace terroriste» ainsi que la «persistance des tensions au plan international», en particulier avec la guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, «exigent le maintien d'une extrême vigilance», écrit le ministre dans une note datée de vendredi.

«Votre attention» doit se porter «tout particulièrement sur les offices et rassemblements» au cours de la soirée de samedi et de la journée du dimanche où «les synagogues accueilleront un public nombreux», ajoute-t-il. «De nombreuses fêtes seront par ailleurs organisées dans les synagogues et parfois dans les autres lieux communautaires, en l'honneur des enfants», ajoute le ministre.

Pour sécuriser ces rassemblements, les forces de l'ordre devront être mobilisées notamment pour procéder à un «contrôle visuel des flux entrants aux fins de détection d'individus suspects». Le ministre appelle aussi à porter une «attention particulière» aux véhicules stationnés à proximité des lieux de rassemblements ou de culte. Sur les lieux «les plus sensibles», il appelle à «une présence statique visible» des forces de l'ordre aux heures d'arrivée et de départ des fidèles.

D'où vient cette fête ?

La fête de Pourim, qui commémore une victoire sur l'antisémitisme racontée dans le Livre d'Esther (partie de la Bible hébraïque), donne lieu à des déguisements, des manifestations joyeuses, des repas festifs, ainsi qu'à des marques de solidarité envers les personnes seules ou en difficulté.