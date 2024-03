Salaires : à quoi va servir le Haut Conseil des rémunérations instauré ce jeudi ?

Ce jeudi 28 mars est instauré le Haut Conseil des rémunérations. Sa création avait été annoncée par Elisabeth Borne en octobre dernier lorsque cette dernière était encore Première ministre.

Une conférence sociale pour prendre en compte les demandes de chacun. Le Haut Conseil des rémunérations prend ses fonctions ce jeudi 28 mars. Ce dernier avait été annoncé par Elisabeth Borne, alors Première ministre, le 16 octobre 2023.

Le Haut Conseil des rémunérations doit rassembler tous les acteurs du monde du travail. Le but étant de discuter de la meilleure manière pour réviser les salaires, notamment dans les branches dans lesquelles ces derniers se situent en dessous du Smic, mais aussi d’améliorer les conditions des salariés en temps partiel subi.

Sous la présidence de la DRH du Groupe La Poste et ancienne présidente du conseil d'administration de Pôle emploi, Valérie Décaux, ce Haut Conseil de la rémunération se réunira en séance plénière à deux reprises en juin puis en septembre 2024 pour aborder ces deux sujets.

La composition de ce Haut Conseil a fait l’objet d’un arbitrage, comme l’avait indiqué Olivier Dussopt en décembre dernier quand il était encore ministre du Travail. Aujourd’hui remplacé par Catherine Vautrin, c’est cette dernière qui a repris la main sur ce dossier important.

Des représentants du monde du Travail

Ainsi, parmi les membres de ce Haut Conseil des rémunérations, un représentant des trois organisations patronales françaises (Medef, U2P et CPME) mais également un pour chacun des cinq grands syndicats français que sont, la CGT, la CFDT, Force ouvrière, la CFTC et la CFE-CGC.

Outre les représentants syndicaux et patronaux, les administrations et organismes publiques seront aussi membres du Conseil. Des envoyés de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), de la Direction générale du travail, de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) seront présents.

Tout comme pour la Direction générale du Trésor, la Direction de la Sécurité sociale et Direction de l'emploi et de la formation professionnelle et la Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (Dares), qui auront également un représentant.

Trois personnalités du monde du Travail se joindront au Haut Conseil des rémunérations. Natacha Valla, présidente du Conseil national de la productivité, Stéphane Carcillo, président du groupe d'experts sur le SMIC et la présidente du Haut Conseil à l’égalité, Sylvie Pierre-Brossolette. Anne Epaulard et Philippe Askénazy, deux économistes seront également présents.