Sondage : une très large majorité de Français craint un nouvel attentat dans le pays

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et Le Journal du dimanche, dévoilé ce jeudi 28 mars, une grande majorité de Français dit craindre un nouvel attentat. Un résultat qui intervient quelques jours après l'attentat de Moscou et alors que le niveau du plan Vigipirate a été rehaussé au maximum.

Une peur très présente dans l’Hexagone. Alors que Gabriel Attal a annoncé dimanche dernier le rehaussement du niveau de l’alerte Vigipirate à son niveau maximum, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du dimanche révèle ce jeudi que les Français craignent fortement qu’un nouvel attentat ait lieu dans le pays dans les semaines ou les mois à venir.

Les personnes interrogées étaient amenées à exprimer leur avis sur une échelle de 0 à 10, 0 correspondant à une «crainte très faible» et 10 à une «crainte très forte» d’un nouvel attentat en France.

Il en résulte que les Français ont placé le curseur à 7 sur 10, indiquant redouter une nouvelle attaque terroriste dans les semaines ou les mois à venir.

Dans le détail, les femmes (7,3) craignent davantage le risque d’un attentat dans les semaines ou mois à venir que les hommes (6,7). En ce qui concerne l’âge des personnes sondées, les 50 ans et plus sont plus inquiets (7,2) que les 18-24 ans (7,1), les 25-34 ans (6,8) et les 35-49 ans (6,6).

Si l’on se penche sur les catégories socioprofessionnelles, la crainte d’un nouvel attentat est identique que ce soit du côté des CSP+, les CSP-, qui représentent les personnes les moins favorisées, et les inactifs, avec un curseur placé à 7 sur 10.

L’ensemble de la classe politique inquiète

Du côté des affinités politiques des personnes sondées, l’inquiétude d’un attentat dans les semaines ou mois à venir est omniprésente, mais à des degrés différents.

En effet, celle-ci se fait moins ressentir à gauche, que ce soit du côté des sympathisants d’Europe Ecologie-Les Verts (6,6), du Parti socialiste (6,3) et de La France insoumise (5,8).

En revanche, à droite, la crainte que la France subisse un nouvel attentat prochainement est beaucoup plus forte. En effet les électeurs du Rassemblement national (7,9) et des Républicains (7,7) sont particulièrement inquiets. Une peur relativement similaire du côté des personnes sondées proches des idées de Renaissance (7,4).

le gouvernement prend la menace au sérieux

A la suite de l’attentat de Moscou vendredi dernier, revendiqué par Daesh, le gouvernement français a décidé de passer le plan Vigipirate en France au niveau «urgence attentat», le plus élevé. Le 25 mars dernier, Gabriel Attal a indiqué que deux tentatives d'attentats avaient été déjouées en 2024, pour un total de 45 depuis 2017.

A l’approche des Jeux olympiques, les différents services en lien avec la sécurité intérieure et les services de renseignement sont sur le pied de guerre, afin de prévenir toute attaque. Ainsi, «4.000 militaires supplémentaires sont désormais en alerte et mobilisables partout sur le terrain», a précisé le Premier ministre lundi dernier, alors que 7.000 hommes composent déjà l'opération Sentinelle, depuis octobre 2023.

De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doit assister ce jeudi à une réunion en compagnie des acteurs du renseignement, à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Une grande vigilance est également portée aux établissements scolaires. Depuis quelques jours, de nombreux collèges et lycées, partout en France, ont été visés par des menaces d'attentats.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, le 26 et 27 mars, auprès d’un échantillon représentatif de 1.013 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.