Mort de Shanon : les obsèques de l’adolescente de 13 ans, décédée après un viol, ont lieu ce mardi dans l'Oise

Les obsèques de Shanon, l’adolescente de 13 ans décédée le 27 mars suite à un arrêt cardio-respiratoire après avoir été violée le 6 mars, ont lieu ce mardi 9 avril à 15h à l’église de Cauffry (Oise).

Une cérémonie solennelle. Les obsèques de Shanon, 13 ans, se tiendront ce mardi 9 avril à 15h à l’église de Cauffry, dans l’Oise. La cérémonie sera réservée aux proches de la victime et aux élèves de son collège.

L’adolescente était décédée à la fin du mois de mars, soit trois semaines après son admission à l’hôpital suite à un arrêt cardio-respiratoire survenu après un viol datant du 6 mars dernier.

Ce jour-là, Shanon se rendait de son collège de Cauffry chez une amie âgée de 14 ans et résidant à Rantigny à quelques kilomètres de l’établissement scolaire. L’amie de Shanon «aurait alors contacté sur les réseaux sociaux deux personnes plus âgées, de 18 et 19 ans» et les a invités chez elle.

L’un des deux hommes aurait par la suite violé l’adolescente. À la suite de cet acte de barbarie, Shanon a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire et transportée à l’hôpital. «Elle n’a jamais recouvré ses esprits, elle est restée dans le coma» jusqu’à son décès, a précisé l’avocat.

Le violeur présumé placé en détention provisoire

Shanon n’était pas la seule à avoir subi un viol. En effet, son amie de 14 ans, mise en examen, aurait aussi été «soumise à des actes sexuels forcés durant cet épisode», a rapporté l'avocat de cette dernière, Me Maxime Gallier, soulignant qu'elle avait tenté de ranimer son amie.

Deux autres personnes ont été mises en examen dans le cadre d’une instruction ouverte pour «viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans».

Parmi elles figure le violeur présumé. Ce dernier a été placé en détention provisoire. D’après son avocate, Me Caty Richard, le jeune homme a nié toute «violence».

«Mon client avait des raisons de penser qu'elle était plus âgée, et leur relation était réciproque», a fait valoir l'avocate du principal mis en cause. «Il n'a jamais employé une quelconque violence ou contrainte à l'encontre de Shanon», a-t-elle assuré, indiquant «attendre les explications médicales à ce décès».