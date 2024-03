Lyon : pourquoi la RATP va-t-elle désormais gérer les métros et tramways ?

Le conseil d’administration de Sytral Mobilités a validé ce jeudi 28 mars, l’appel d’offres remporté par RATP Dev, pour la reprise de l’exploitation des métros et tramways à Lyon.

C’est un tournant historique pour le transport urbain de Lyon. Ce jeudi 28 mars, Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports de l’agglomération lyonnaise, a confirmé l’attribution du lot «modes lourds», c’est-à-dire, l’exploitation des métros et tramways, à RATP Dev. Au détriment de Keolis, filiale de la SNCF, qui gérait depuis 30 ans ce réseau. Cette dernière conserve l’exploitation des bus et trolleys, et s’est vue attribuée le contrôle des titres entre 2025 et 2030.

Un vote historique

«C'est un vote historique pour les salariés du transport urbain. Pour la première fois, le contrat de délégation s'est fait avec un socle social. L'ensemble des acquis sociaux ont été listés et intégrés comme un préalable au dossier de consultation», s'est exprimé Mathieu Viera, l'élu qui a participé au comité de pilotage chargé des discussions avec les candidats.

Keolis, la filiale de la SNCF, était jusqu’ici bien implantée dans le paysage du transport urbain à Lyon. Depuis 2016, elle gérait la totalité du réseau, composé de quatre lignes de métro, sept lignes de tramway, deux funiculaires, 134 lignes de bus et 130 trolleybus. La fin de son contrat était fixée à fin 2024.