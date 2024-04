Impôts 2024 : voici les 7 montants à ne pas reporter dans la déclaration des retraités

La nouvelle campagne de déclaration de revenus pour l’année 2023 a commencé jeudi. Si vous êtes retraité, certains montants ne sont pas à reporter dans votre déclaration. Voici les 7 sommes concernées.

Cette année encore, l’heure de la déclaration de revenus a de nouveau sonné. Pour les revenus de l'année 2023, la campagne a commencé ce jeudi 11 avril 2024 et s'achèvera de manière échelonnée selon les régions et le mode de déclaration choisi.

Si vous êtes retraité, sept montants ne sont pas à reporter dans votre déclaration. Et pour cause, depuis 2019 en France, les contribuables sont soumis au prélèvement à la source qui concerne aussi les pensions de retraite. Par conséquent, certaines sommes sont exonérées d’impôts sur le revenu et ne sont pas à reporter dans votre déclaration.

APA, ASPA ETC.

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA), de solidarité aux personnes âgées (Aspa), et supplémentaire d'invalidité (ASI) ne sont pas à reporter dans votre déclaration.

Sont aussi exonérées les pensions de vieillesse versées par l'Assurance maladie ainsi que la retraite mutualiste des anciens combattants.

Pour les personnes recevant une pension d'invalidité soit une somme supplémentaire versée afin de couvrir les frais correspondant à une aide au quotidien, elles verront leur MTP (majoration pour assistance d'une tierce personne) exonérée.

Même s’ils sont de moins en moins nombreux à recevoir l’allocation aux orphelins des victimes de la seconde guerre mondiale, les descendants de personnes persécutées par le nazisme en France peuvent obtenir une indemnisation et une rente viagère, toutes deux exonérées d'impôt sur le revenu.

Vous pouvez contacter directement votre Service des Impôts des particuliers (SIP) ou leur adresser un courriel pour toute question concernant vos droits.