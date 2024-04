Pass Navigo : fin de la période de remboursement liée aux retards des RER en Ile-de-France

Les voyageurs de 15 axes répartis sur les 5 lignes les moins ponctuelles du réseau de transports seront en mesure d’envoyer leur demande de dédommagement jusqu’à ce mercredi 17 avril avant minuit. Certains pourront récupérer jusqu’à un mois et demi de leur forfait.

La dernière ligne droite. Ce mercredi 17 avril marquera la fin de la campagne de dédommagement ouverte par Île-de-France Mobilités le 20 mars dernier. En effet, en raison d’un taux de ponctualité des trains de 15 axes inférieurs à 85% en 2023, certains usagers des RER A, B, C, D et du transilien P pourront obtenir le remboursement de leur Pass Navigo jusqu’à un mois et demi de leur forfait.

Les voyageurs pourront donc récupérer un montant compris entre 9,10 et 126,15 euros. Cela dépend toutefois de leur éligibilité au dispositif puisque les demandes sont étudiées au cas par cas. «Pour obtenir ce remboursement, il faut avoir habité, travaillé ou étudié à proximité de l’un des axes concernés en 2023», indique le site Internet d’Île-de-France Mobilités.

Il faut aussi «avoir été titulaire d’au moins trois mensualités de forfait Navigo pendant les mois ayant connu une ponctualité insatisfaisante», ajoute ce dernier. Sont ainsi concernés par cette campagne, les titulaires d’un «Navigo Annuel, y compris tarification Senior, d’un Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone, d’un forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75% ou d’un imagine R Etudiant et imagine R Scolaire».

Une plateforme en maintenance

Les usagers bénéficiant «d’autres types de forfaits ou titres unitaires», ne pourront quant à eux pas être remboursés.

Alors que les abonnés sont en mesure de faire leur demande de remboursement jusqu’au 17 avril avant minuit, Île-de-France Mobilités prévient les utilisateurs de son site, que sa plateforme de remboursement fera l’objet d’une maintenance «dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 avril, entre 21h et 1h30».

Pour ceux qui ont déjà pu faire leur réclamation, «il s’écoule au maximum trois semaines entre une demande finalisée et validée par Île-de-France Mobilités et le moment où le virement est visible sur votre compte», explique le syndicat de transport.