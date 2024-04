«Mais t’es pas net» : Baptiste ne portera plus la flamme olympique après des accusations de mineures à son encontre

Désigné la semaine dernière pour être l’un des porteurs français de la flamme olympique, Baptiste Moirot connu pour sa vidéo «mais t’es pas net», a finalement renoncé à cet honneur à la suite d’accusations de harcèlement sexuel sur des mineures.

Peut-être pas si net. «Compte tenu des accusations récentes portées contre Baptiste, celui-ci a pris la décision en lien avec le Comité d’Organisation de ne pas porter la flamme», a indiqué à la presse le comité ce jeudi 18 avril. En effet, une semaine après avoir été désigné comme l’un des 11.000 porteurs de la flamme olympique pour les JOP de Paris 2024, Baptiste Moirot a décidé, en accord avec le Cojo, de se retirer du relais.

«J’ai pris la décision de me retirer du relais de la flamme, par respect et pour protéger ma famille et moi-même», a précisé sur son compte Instagram le Français de 29 ans connu pour sa vidéo virale publiée en 2017. Vidéo dans laquelle ce dernier essayait de faire du feu dans sa chambre.

Et pour cause, depuis le début de la semaine Baptiste Moirot est la cible de plusieurs accusations sur les réseaux sociaux. D’après différentes femmes, le jeune homme aurait envoyé à des mineures des messages à caractère sexuel en 2021. En outre, une internaute a également évoqué des attouchements non consentis.

«J'ai commis des erreurs»

Sans reconnaitre les faits, le désormais influenceur a toutefois présenté ses excuses avant de renoncer au port de la flamme olympique. «J'ai commis des erreurs et j'en suis profondément désolé. Depuis que je suis devenu père, j'ai fondé ma propre famille, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de mes actions et de l'exemple que je veux donner. Je suis déterminé à apprendre de mes erreurs du passé et à continuer à œuvrer pour un monde meilleur», a-t-il déclaré dans une story Instagram.

De son côté, le Comité d’Organisation des Jeux olympiques a reconnu «une décision responsable au regard de la situation».