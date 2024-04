Moustiques tigre de retour en France : voici leurs lieux privilégiés

Le moustique tigre est quasiment présent sur l'intégralité du territoire français. Son installation est dure à combattre, mais certaines zones sont essentielles à protéger pour s'en prémunir.

Le mois d’avril marque l’apparition des moustiques tigre. Ce nuisible s’est installé progressivement sur l’ensemble du territoire depuis son apparition à Menton (Alpes-Maritimes) en 2004. La Normandie a été la dernière région en France à confirmer l'implantation de cette espèce invasive sur son sol le mois dernier.

Les lieux favorables au moustique tigre

Les cimetières sont le lieu idéal pour les moustiques. Ces endroits regorgent de points d’eaux favorables à la ponte de larves. Ce n’est donc pas surprenant de constater que les moustiques ciblent également les collecteurs d’eau pluviale pour s’installer.

Leur croissance impressionnante en France s’explique par le fait que la femelle pond environ 750 œufs dans sa vie qui dure quatre à six semaines. Selon les autorités sanitaires, il est impossible d’éradiquer ce moustique une fois son installation constatée.

Où trouve-t-on le moustique tigre ?

Actuellement, le pourtour méditerranéen, la vallée du Rhône, le bassin parisien et la Corse sont les régions les plus touchées en France selon le ministère de la Santé. Le moustique tigre dispose d'un caractère anthropophile, il cible les lieux habités par l'homme. Les zones urbaines sont donc plus susceptibles de voir cet insecte prospérer.

Attention à ne pas se fier à son nom

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le moustique tigre est loin d’être plus grand que les autres espèces de moustique. En réalité, il est même minuscule puisqu’il est plus petit qu’une pièce d’un centime d’euros.

Sa couleur est également loin de correspondre à son appellation puisque cet insecte n’est pas orange et noir mais bien blanc et noir. Sa colonisation progressive en France s’explique par ses faibles déplacements. «Il vole à peu près dans un rayon de 150 mètres dans sa vie, il n'ira pas beaucoup plus loin. Mais 150 mètres par 150 mètres, il va aller un petit peu coloniser son territoire», a détaillé Morgane Faure, ingénieure à l’ARS de Normandie, à TF1.

Comment se protéger du moustique tigre ?

Individuellement, il est possible de recourir à certaines méthodes pour limiter le risque de piqûres selon le ministère de la Santé : «porter des vêtements longs et amples, utiliser des répulsifs, installer des moustiquaires de berceau».

Collectivement, les agences régionales de santé, les préfectures et les collectivités locales mettent en place des opérations de démoustication.

Mais la méthode la plus efficace reste de supprimer au possible les zones de pontes : les eaux stagnantes. Il faut donc vider et nettoyer au maximum tous les récipients pouvant accueillir les larves : les coupelles de vase, les jouets extérieurs, les matériels de jardinage. Il faut également protéger l’accès aux récupérateurs d’eau et entretenir les gouttières.

Accumulés, ces gestes participent à diminuer au maximum le risque de voir son habitation infectée par la présence de moustique tigre.

Quelles maladies peut transmettre le moustique ?

Le moustique tigre peut véhiculer des virus comme ceux du chikungunya, de la dengue et du zika. En plus de cela, certaines espèces sont susceptibles de transmettre le virus du Nil Occidental et le paludisme.

Comment reconnaître une piqûre ?

La «sensation de démangeaison se fait sentir rapidement et s'intensifie pendant plusieurs minutes après la piqûre», selon l’Anses. «Elle provoque généralement un bouton ressemblant à une cloque un peu plate, comme une ampoule, de 5 millimètres à 2 centimètres de diamètre, un peu plus claire que la couleur de la peau, circulaire, avec un halo rouge pouvant s’élargir selon la réaction de la peau de certaines personnes. Le bouton est généralement dur, chaud et douloureux».

Pourquoi le moustique tigre est apparu en France ?

Originaire des régions chaudes d’Asie du Sud-est, le moustique tigre a été signalé en Europe au début des années 2000. Selon l’observatoire de l’environnement en Bretagne, le commerce de pneus usagés est à l’origine de cette migration.

Les pneus sont une zone de ponte favorable au moustique tigre qui a également la particularité de s’adapter à de nombreux climats. Les œufs peuvent se mettre en diapause, c’est-à-dire un arrêt du développement durant les périodes de grand froid pour se réactiver lorsque les températures remontent.