Toulon : les habitants de la ville envahis par les pigeons

À Toulon, les pigeons sont omniprésents sur les places publiques. De quoi agacer commerçants et habitants de la ville qui ne manquent d'ailleurs pas de le faire savoir.

On ne les compte plus. Les pigeons ont envahi la ville de Toulon depuis plusieurs semaines. Ils se nourrissent des miettes qu'ils trouvent en terrasse, survolent les passants et se nichent dans les recoins les plus inaccessibles des bâtiments mais aussi sur les étals du marché publique. Qualifiés de «rats volants», leur présence dérange les commerçants de la ville.

La question de l’hygiène est soulevée par les commerçants quant à la présence massive de pigeons à Toulon. «Des pigeons il y en a de partout. Ils montent sur les étals et cela fait des saletés», a déclaré une primeur du marché. De son côté, un commerçant ambulant dit ne plus savoir quoi faire face à ce problème. «C’est insupportable pour nous de vendre de l’alimentation et d’avoir des pigeons qui se posent sur les poêles devant les clients. On se fait plus comment faire pour s’en sortir», a-t-il exprimé.

Les actions des Toulonnais

En 2020, la municipalité avait pourtant installé un pigeonnier contraceptif dans un square près du marché. Si certains œufs sont stérilisés pour contrôler les naissances, cette mesure est insuffisante pour les Toulonnais. C’est le cas d’Ali Baba, épicier à Toulon, qui se voit dans l’obligation d’embaucher une personne destinée à faire fuir les volatils. «J’ai fais venir Moussa de Marseille pour qu’il puisse m’aider avec ces pigeons. Avant j’étais seul à les faire fuir mais là je ne m’en sors plus. Ils sont pires que les rats. Ils reviennent constamment. Je ne peux même pas leur donner du poison car c’est interdit», a-t-il déclaré en demandant de l'aide.

Pour rappel, nourrir les pigeons est passible d’une amende de 180 euros.