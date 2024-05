Jeux paralympiques 2024 : voici le plan de transport prévu à Paris pour l’événement

Pendant les Jeux paralympiques de Paris 2024, l’offre de transport sera adaptée afin de pouvoir transporter jusqu’à 300.000 spectateurs chaque jour.

Les premiers Jeux de l’histoire à être accessibles à 100% en transport en commun. Pour les Jeux paralympiques 2024, l’offre de transport sera adaptée afin de pouvoir transporter jusqu’à 300.000 spectateurs chaque jour.

Des renforts ciblés

Un plan de transport, similaire à celui des Jeux olympiques, sera mis en place, avec des renforts ciblés. Les lignes 1, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14 du métro parisien seront renforcées, tout comme les lignes A, B, C, D, E du RER, et les lignes H et P du Transilien.

Pour le RER C l’offre sera de 40% de trains supplémentaires sur la branche Ouest dans les Yvelines et de 15% dans Paris. Le renforcement sera de 15% pour une partie des RER B et D.

Concernant les transports nocturnes, Île-de-France Mobilités prévoit une hausse de l’offre de Noctiliens pendant toute la période des Jeux, pour l’augmenter au niveau d’un samedi soir classique.

À noter que les Jeux paralympiques sont plus simples à desservir que les Jeux olympiques, notamment en raison du nombre plus faible de spectateurs, de sites mobilisés, et de jauges inférieures pour le Stade de France (-7.000 personnes /-10%), le Château de Versailles (-5.000 personnes /-50%) et Vaires-sur-Marne (- 9.000 personnes /-45%).

Des lignes de transport similaires à celles des JO

Dans Paris intramuros, la desserte des sites de Paris Centre et des arénas dans Paris se fera par les mêmes lignes de transport que lors des Jeux olympiques.

La desserte du stade Roland-Garros sera réalisée uniquement par la ligne 10 du métro, qui pourra assurer le transport des spectateurs en l’absence de compétition au Parc des Princes.

Pour les sites en dehors de Paris, la desserte des arénas hors Paris (La Défense, Paris Nord), du Château de Versailles et du Vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines se fera également par les mêmes lignes de transport que pour les Jeux olympiques. Le stade nautique de Vaires-sur-Marne sera lui desservi grâce au RER E et à la ligne P.

17 sites actifs et 261 sessions d'épreuves

Dans le détail, 17 sites (10 dans Paris, 7 en petite et grande couronne) resteront actifs contre 25 sites pour les Jeux olympiques. Il sera possible d'assister à 261 sessions d'épreuves, soit 18 sessions par jour, contre 767 sessions pour les Jeux olympiques.

De plus, les Jeux paralympiques accueilleront 3 compétitions sur route, contre 10 pendant les Jeux olympiques.

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, a demandé aux opérateurs de fiabiliser la rentrée scolaire qui aura lieu pendant les Jeux paralympiques en maintenant au maximum les conducteurs. Pour rappel, les Jeux paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024.