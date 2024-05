Sondage : le PS, Les Ecologistes et le RN en tête des intentions de vote des enseignants aux européennes

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce lundi, les enseignants comptent principalement plébisciter les listes PS, Ecologistes et RN pour les prochaines élections européennes, alors que la France insoumise a perdu son adhésion depuis l'élection présidentielle de 2022.

À désormais moins d'un mois des élections européennes, un nouveau sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, s'est intéressé aux intentions de vote des enseignants. Publié ce lundi 20 mai, il révèle un soutien imporant envers le PS et Les Ecologistes, mais aussi une part inédite de votants en faveur du RN, tandis que la majorité présidentielle est reléguée en 4e position.

Avec 25% d'intentions de vote, la liste menée par Raphaël Glucksmann est la plus plébiscitée par la globalité des enseignants, devant la liste des Verts (17%) et celle du Rassemblement national (15%). Valérie Hayer et la liste de la majorité arrivent en quatrième place avec 11% des intentions de vote.

La majorité perd l'adhésion des enseignants

En 2022, lors de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron était arrivé en seconde position du vote des enseignants (21%). Ce sondage est la preuve que le président de la République et son parti ont perdu l'adhésion de la profession. Quasi systématiquement derrière le RN, le PS et les Verts dans le détail des votes, la liste de la majorité arrive en première position chez les enseignants des établissements privés (23%).

La place du Rassemblement national dans le vote de la profession se stabilise (15%). Comme en 2022, pour l'élection présidentielle, le parti de droite se classe en troisième position parmi les partis politiques soutenus par les professeurs (13%).

Sondage Opinion Way

Dans le détail, les intentions de vote des hommes se dirigent vers la liste du Parti socialiste et de la Place Publique conduite par Raphaël Glucksmann (34%) et celle du Rassemblement national (16%). Du côté des femmes, c'est la liste Europe Ecologie - Les Verts de Marie Toussaint qui convainc (21%) à égalité avec la liste PS.

Les enseignants les plus jeunes indiquent voter en majorité pour la liste de Raphaël Glucksmann (21%) et celle de Jordan Bardella (19%). À l'inverse, les plus anciens se déplaceraient dans les urnes pour voter pour le PS (28%) et Europe Écologie - Les Verts (17%).

La surprise vient des résultats de la liste La France insoumise Seuls 9% des enseignants ont indiqué qu'ils allaient voter pour la liste conduite par Manon Aubry alors que 28% de ceux qui s'étaient déplacés dans les urnes avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle en 2022.

Toutefois, les partisans insoumis sont les plus enclins à se déplacer dans les bureaux de vote puisque 67% des interrogés ont indiqué qu'ils allaient voter pour leur candidate, 6% pour le Parti socialiste et 3% pour Reconquête ou le RN.